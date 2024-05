"Ein Fußballverein und keine Talkrunde": Scharfe Kritik am FC Bayern München

Platz drei in der Bundesliga, im DFB-Pokal in der zweiten Runde krachend gescheitert und in der Champions League im Halbfinale ausgeschieden: Die Saison des FC Bayern muss unter dem Strich als enttäuschend bezeichnet werden.

"Es war sinnbildlich für die ganze Saison", sagte Effenberg im Sport1-Doppelpass zur 2:4-Niederlage der Münchner bei der TSG Hoffenheim am Samstag, als die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel eine 2:0-Führung aus der Hand gab.

"Sie haben gut angefangen, aber irgendwie passt da alles nicht zusammen. Und das war genau das Ergebnis von dem Spiel. Dass du dich so abschlachten lässt, darf nicht passieren", so der frühere FCB-Profi weiter.