FC Bayern München: Jonathan Tah spricht über Wechsel-Gerüchte

Bei der Werkself steht Tah bis 2025 unter Vertrag, der Verein um seine Bosse Simon Rolfes und Fernando Carro möchte das Arbeitspapier gerne verlängern. "Wir sind in einem guten Austausch mit Simon und Fernando", sagte Tah.

Zuletzt war gehäuft über ein Kaufinteresse für den 28-Jährigen vom Rekordmeister aus München berichtet worden. Die Bayern taxieren den Wert von Tah laut Sport Bild auf 20 Millionen Euro, Leverkusen würde demnach aber mit der doppelten Summe in die Verhandlungen einsteigen. Sollte Tah in Leverkusen verlängern, dürfte er mit einem Anstieg seines derzeitigen Jahresgehalts von kolportierten sechs Millionen Euro rechnen.

Am Donnerstag spielt Tah mit seinem Klub im Halbfinal-Hinspiel der Europa-League gegen die AS Rom um den Finaleinzug. Ende Mai steht zudem das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern an.