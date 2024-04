"Das weiß ich zu schätzen": Bryan Zaragoza vom FC Bayern München verrät Zukunfts-Plan

"Ich weiß das Interesse einiger Vereine an mir zu schätzen, aber ich denke nicht an eine Ausleihe", sagte Zaragoza der Marca. "Ich konzentriere mich darauf, weiter hart zu arbeiten und das Beste aus meinen Möglichkeiten bei Bayern zu machen. Ich fühle mich dem Verein gegenüber verpflichtet und möchte mich in München weiterentwickeln."

Aufgrund von akuten Verletzungssorgen hatte der FC Bayern im Winter die erst für Sommer angedachte Verpflichtung Zaragozas vorgezogen. Die ursprünglich auf 13 Millionen Euro taxierte Ablösesumme erhöhte sich dadurch um kolportierte vier Millionen. Sein Vertrag läuft bis 2029.

Zaragoza kam bisher erst zu vier Einsätzen, insgesamt stand er 61 Minuten lang auf dem Platz. Dennoch gibt er sich zufrieden: "Die Atmosphäre im Verein ist außergewöhnlich. Ich habe die Möglichkeit, von einigen der besten Spieler der Welt zu lernen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt."