FCB: 50-Millionen-Einkauf des FC Bayern München vor spektakulärer Rückkehr?

Laut Il Mattino denke man bei Napoli darüber nach, Kim zur kommenden Saison zu verpflichten. Möglich sei allerdings allenfalls eine Leihe und auch dann noch wäre das Gehalt des südkoreanischen Nationalspielers ein großes Problem. Kim streicht in München gemäß des Berichts 8,5 Millionen Euro netto ein, was deutlich mehr ist, als die Partenopei zu zahlen in der Lage wären.

Kim, der 2022 für knapp 20 Millionen Euro von Fenerbahce nach Neapel gewechselt war, heuerte erst im vergangenen Sommer beim FC Bayern an. Die Ablöse für den 27-Jährigen betrug 42 Millionen Euro. Er unterzeichnete in München einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Kim legte bei den Bayern einen guten Start hin und war lange Zeit in der Defensivzentrale von Trainer Thomas Tuchel gesetzt. Allerdings verlor er seinen Stammplatz nach der Reise zum Asien Cup. In den letzten sieben Pflichtspielen kam er nur zu zwei Einsätze, davon einer in der Startformation.

Als er beim desaströsen 2:3 gegen Heidenheim vor einigen Wochen seine Chance bekam, hinterließ er einen schwachen Eindruck. Er steht 2023/24 bei 29 Einsätzen, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen.