Tauschgeschäft um Alphonso Davies? FC Bayern München will wohl Spieler von Real Madrid

Davies hat in München noch Vertrag bis 2025. Zuletzt machte Bayern-Manager Max Eberl öffentlich Druck und forderte eine Entscheidung des Kanadiers, das vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung anzunehmen. Das wiederum kam bei dessen Berater nicht gut an - aktuell sieht es deshalb eher nach einem Abschied des 23-Jährigen aus.

Topfavorit auf Davies' Verpflichtung ist Real Madrid, auch wenn man dort die Ablöse natürlich drücken will. Kommt es zu einem Transfer, wäre Mendy seinen Stammplatz in Madrid womöglich los - die Chance für Bayern?

Mendys Vertrag in Madrid ist noch bis 2025 datiert, ein neues Angebot der Königlichen soll es noch nicht gegeben haben. Das hat allerdings auch andere Vereine auf den Plan gerufen: Laut L'Équipe sind aus der Premier League nämlich mehrere Top-Klubs interessiert.

So sollen der FC Arsenal und der FC Liverpool bereits Kontakt zu Mendys Camp aufgenommen haben. Die beiden Klubs aus Manchester sollen ebenfalls Interesse haben.

Reals Trainer Carlo Ancelotti lobte Mendy zuletzt öffentlich: "Defensiv ist er der beste Linksverteidiger der Welt. Er kann alles und ist sehr stark in den Eins-gegen-Eins-Duellen, aber auch im Zwei-gegen-Eins."

Mendy war im Sommer 2019 von Olympique Lyon zu Real gewechselt, die Königlichen bezahlten 48 Millionen Euro Ablöse für seine Dienste.

In der laufenden Saison kommt er auf 32 Einsätze, dabei erzielte er ein Tor. Im turbulenten Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) stand er am Sonntag allerdings nicht auf dem Rasen. "Er hat nicht trainiert, weil er erschöpft war", erklärte Ancelotti.

Am 30. April könnten sowohl Alphonso Davies als auch Ferland Mendy in München gemeinsam auf dem Rasen stehen. Dann kommt es zum Champions-League-Hinspiel im Halbfinale zwischen dem FC Bayern und dem Rekordtitelträger in der Königsklasse. Zuvor steht für Real noch am Freitag das Auswärtsspiel in der Liga bei Real Sociedad an.