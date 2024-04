Bayern-Star Jamal Musiala legt sich auf Lionel Messi als GOAT fest und gibt Kylian Mbappé einen Karrieretipp

© getty

Jamal Musiala: "Wenn ich Kylian Mbappés Berater wäre"

Im Youtube-Format des früheren NBA-Stars Serge Ibaka, der seit dem vergangenen Jahr für die Bayern auf Korbjagd geht, äußerte sich Musiala über PSG-Superstar Kylian Mbappé, der dem Vernehmen nach im kommenden Sommer zu Real Madrid wechseln wird.

Auf Ibakas Frage, welcher Klub am besten zu Mbappé passen würde, sagte Musiala: "Er sollte zu Bayern kommen. Wenn ich sein Berater wäre, würde ich ihm empfehlen, in München zu spielen. Er wäre natürlich eine Verstärkung für jedes Team und es immer besser, ihn in der der eigenen Mannschaft zu haben, als gegen ihn zu spielen."

Musiala und der FC Bayern treffen am kommenden Samstag zum 31. Spieltag der Bundesliga vor heimischem Publikum auf den Tabellensechsten Eintracht Frankfurt. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Mit nur drei Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart auf Rang drei ist der FCB unter Zugzwang, um zumindest noch die Vizemeisterschaft einzufahren.

Der größere Fokus liegt für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel aber sicherlich auf der Champions League. Dort geht es im Halbfinale am nächsten Dienstag mit einem weiteren Heimspiel für die Münchner weiter. Um 21 Uhr gastiert dann Real Madrid zum Hinspiel in der Allianz Arena.