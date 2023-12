FC Bayern München: Thomas Tuchel wegen Thomas Müller "schon fast müde"

Mehmet Scholl hat sich zur Situation von Thomas Müller beim FC Bayern geäußert.

"Man wird ihn auf jeden Fall ganz hoch einschätzen und ihm eine neue Rolle geben. Daran muss er sich gewöhnen, das wird schwer werden für ihn", sagte Scholl in der Sendung "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" bei Sky.

"Müller wird nicht jünger. Der Herbst der Karriere ist eingeläutet. In seinem Fall muss er nicht zwingend in der Startelf spielen. Es geht nicht mehr um die Leistung, die hat er schon lange gebracht. Er hat jetzt sowohl einen Erziehungs- als auch Führungsauftrag", meinte der frühere FCB-Profi weiter.

Man müsse Müller vermitteln, dass sein Ehrgeiz immer noch gebraucht wird: "Allerdings eher in den letzten 30 Minuten."

Derweil findet Scholl die Art und Weise, wie Trainer Thomas Tuchel mit Müller umgeht, gut: "Ich glaube, dass Tuchel schon fast müde ist, immer wieder zu sagen, wie hoch seine Wertschätzung für Müller ist. Er macht es gut und ist entspannt."

Müller stand in der laufenden Saison bislang selten in der Startelf. In 17 Pflichtspielen steuerte der 34-Jährige zwei Tore und fünf Assists bei.