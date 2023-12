FC Bayern München: Mario Basler kritisiert "Unruhestifter" Jadon Sancho: "Der FCB würde ihn nicht verpflichten"

Ex-Nationalspieler Mario Basler ist sicher: Jadon Sancho wäre kein Kandidat für den FC Bayern. Gegen den aktuell bei Manchester United suspendierten Flügelstürmer spräche dessen Verhalten abseits des Platzes.

Vor dem Duell zwischen dem FCB und ManUnited am letzten Vorrundenspieltag der Champions League am Dienstagabend sagte Basler der englischen Boulevardzeitung The Sun: "Die Bayern sind sehr streng und wenn sie einen Spieler verpflichten, dann stellen sie sicher, dass seine Persönlichkeit zum Klub passt. Sancho mag ein guter Fußballer sein, aber Bayern würde ihn nicht holen, weil er nicht das ist, wonach der Klub bei einem Menschen sucht."

Weiter meinte der ehemalige FCB-Star: "Sancho war schon in Dortmund ein Unruhestifter. Sein Verhalten ist ein Problem und er muss das ändern."

Sancho ist bei Manchester United seit mehreren Wochen suspendiert. Der 23-Jährige hatte nach einer Nichtberücksichtigung wegen angeblich schwacher Trainingsleistungen Teammanager Erik ten Hag öffentlich vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. Sancho weigert sich laut übereinstimmender Medienberichte, sich bei dem Niederländer zu entschuldigen und gilt für den Winter als heißer Verkaufskandidat.

2017 wechselte Sancho für etwa 20 Millionen Euro aus der Jugend von Manchester City zum BVB. Vier Jahre später holte ihn United zurück auf die Insel - für 85 Millionen Euro Ablöse. Sanchos Vertrag läuft noch bis 2026.

Sanchos Team tritt am Dienstagabend in der Champions League gegen den FC Bayern an. Die Red Devils müssen angesichts von nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.