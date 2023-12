FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. FCB im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 20. Dezember, begegnen sich der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München in der Bundesliga. Der Anpfiff des Duells am 16. Spieltag ist für 20.30 Uhr angesetzt. Als Austragungsort der Begegnung dient die Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga nach 19 Spieltagen 35 Punkte auf dem Konto. Der Rekordmeister liegt damit vier Zähler hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, das Team von Thomas Tuchel hat dabei aber ein Spiel weniger absolviert. Am vergangenen Sonntagabend trafen die Bayern auf den VfB Stuttgart. Der FC Bayern München zeigte gegen die Schwaben die wohl beste Saisonleistung und gewann die Partie verdient mit 3:0.

Auch der VfL Wolfsburg feierte am vergangenen Spieltag ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Niko Kovac siegte knapp mit 1:0 gegen den SV Darmstadt 98. Für den VfL war es der erste Sieg nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge. Kann der VfL Wolfsburg am Abend gegen den FC Bayern München nachlegen?