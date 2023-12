Es hat was mit der Kleidung zu tun: Darum fühlte sich die Frau von Robert Lewandowski in München nicht so wohl wie in Barcelona

© Getty Images

Nachteil des FC Bayern gegenüber Barcelona: München hat keinen Strand

"Die Spanier lehren mich, dass es nur ein Leben gibt und dass es sich lohnt, es zu feiern", sagte Lewandowska. Zwischen den Zeilen machte sie deutlich, was ihr in München nicht gepasst habe: "Wir wohnen in der Nähe des Strandes, wir verbringen viel Zeit dort. Die Katalanen achten nicht darauf, was man trägt, sie tragen alle bequeme, lockere Kleidung, was mir sehr gut steht", verriet sie.

Eine Rückkehr nach München nach dem Karriereende ihres Mannes kommt für sie überhaupt nicht in Frage: "Man könnte sagen, dass Spanien mein Platz ist. Ich hoffe, dass wir uns hier niederlassen und länger bleiben werden", sagte Lewandowska.