Tennisball-Protest gegen DFB und Pyrotechnik: Geldstrafe gegen FCB wegen Fehlverhaltens der Fans

Das Sportgericht des DFB hat den Bayern München wegen insgesamt zwei Fällen von unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe von 12.750 Euro belegt. Zumindest eine der sanktionierten Aktionen war äußerst kreativ.

Die Münchner Anhänger hatten in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster Tennisbälle auf den Rasen geworfen. Damit hatten sie gegen die Terminierung des DFL-Supercups protestiert. Weil dieser am selben Wochenende stattfand wie die erste Runde im DFB-Pokal, fand dier Partie der Bayern in Münster erst rund sechs Wochen später statt. Begleitet worden war der Tennisballprotest von "Scheiss-DFB-Sprechchören" der Fans.

Während des Bundesliga-Spiels bei RB Leipzig hatten die Bayern-Fans laut DFB zudem zwei Bengalische Feuer und einen Rauchtopf gezündet.

