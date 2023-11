FC Bayern München: "Absolut nicht in Ordnung!" Jan-Christian Dreesen rüffelt Kritiker

Jan-Christian Dreesen hat sich zur Attacke von Thomas Tuchel gegen die TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann geäußert. Der Vorstandsboss des FC Bayern stärkte dabei dem Trainer den Rücken.

"Es ist absolut nachvollziehbar, dass nach unserem Pokal-Aus Kritik geäußert wird. Die Art und Weise der Kritik der vergangenen Wochen wundert mich aber schon sehr", sagte Dreesen dem kicker: "Wir haben den besten Bundesligastart seit sieben Jahren hingelegt und in der Champions League jedes Spiel gewonnen."

Dass sich dann alles auf die Niederlage in Saarbrücken reduziere und Siege auch noch schlecht geredet würden, "ist absolut nicht in Ordnung", so der 56-Jährige.

"Dass Thomas Tuchel das nicht auf sich sitzen lässt, ist vollkommen verständlich, und dabei bekommt er unsere volle Rückendeckung", betonte Dreesen: "Warum soll er sich nicht wehren dürfen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt? Das Recht hat jeder Mensch."