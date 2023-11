FC Bayern München, News und Gerüchte: Ex-FCB-Star wohl vor Wechsel in die Heimat, Frankfurt erkundigte sich offenbar nach Eric Maxim Choupo-Moting

Den früheren Bayern-Star Luiz Gustavo zieht es wohl in seine brasilianische Heimat. Derweil soll sich Eintracht Frankfurt wegen Eric Maxim Choupo-Moting gemeldet haben. Die News zum FCB heute.

Demnach soll sich die SGE nach der Situation von Eric Maxim Choupo-Moting erkundigt haben. Der Vertrag des 34-Jährigen in München läuft kommenden Sommer aus - und sollte ein passendes Angebot reinflattern, darf er Bayern wohl schon im Januar verlassen.

FC Bayern München, News: Früherer FCB-Star Luiz Gustavo wohl vor Rückkehr nach Brasilien

Luiz Gustavo, früherer Mittelfeldspieler des FC Bayern München, kickt wohl bald wieder in seiner brasilianischen Heimat.

Einem Bericht von Globo Esporte zufolge hat der aktuell vereinslose Gustavo bereits eine Einigung mit dem FC Sao Paulo erzielt. Bei dem Traditionsklub soll der 36-Jährige einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Für Gustavo wäre es die Rückkehr in den brasilianischen Fußball nach rund 16,5 Jahren. 2007 war der damals 20-Jährige zur TSG Hoffenheim gewechselt, von Januar 2011 bis Sommer 2013 spielte Gustavo dann bei Bayern. In jener Zeit stand er in 100 Pflichtspielen für den FCB auf dem Platz, gewann unter anderem 2013 das Triple.

Zuletzt war Gustavo bis vergangenen Sommer für Al-Nassr in Saudi-Arabien aktiv. Seither ist er vereinslos.