Am 12. Spieltag der Bundesliga gastiert der FC Bayern München beim 1. FC Köln. Wer die Begegnung am heutigen Abend live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Der 1. FC Köln trifft am heutigen Freitagabend, den 24. November, am 12. Spieltag der Bundesliga auf den FC Bayern München. Die Auftaktpartie des Spieltags wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort des Duells dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Die letzten drei Pflichtspiele vor der Länderspielpause gewann der FC Bayern München allesamt. Nach dem überraschenden Pokalaus gegen den 1. FC Saarbrücken hat das Team von Thomas Tuchel also wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. In der Bundesliga könnten die Bayern heute den sechsten Erfolg in Serie feiern und damit zumindest vorübergehend die Spitze der Tabelle übernehmen.

Der 1. FC Köln ist nach elf Spieltagen dagegen am anderen Ende der Tabelle zu finden. Ein Sieg, drei Unentschieden, sieben Niederlagen und sechs Punkte: So lautet die magere Bilanz des 1. FC Köln in der Bundesliga. Nach der 0:6-Klatsche gegen RB Leipzig und dem Pokalaus gegen den 1. FC Kaiserslautern spielte der FC zuletzt zweimal 1:1-Unentschieden. Gelingt der Truppe von Steffen Baumgart heute ein Überraschungserfolg gegen den deutschen Rekordmeister?

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FCB im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FCB im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München seht Ihr am Abend live und in voller Länge auf DAZN. Der TV-Sender zeigt die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv im TV und Livestream. Im TV könnt Ihr auf DAZN 1 die Begegnung ab 19.45 Uhr verfolgen. Das DAZN-Team sieht heute wie folgt aus:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Reporter: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sami Khedira

DAZN bietet Euch darüber hinaus die Option, 1. FC Köln vs. Bayern München im Livestream zu erleben. Diesen findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Ein Abo kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro im Monat. Ihr habt dabei mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Paketen. Alle Informationen zu den DAZN-Abonnements findet Ihr hier. Nur mit einem DAZN Unlimited seht Ihr am heutigen Abend aber die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr neben der Bundesliga auch die die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Wintersport und viele weitere Highlights aus der Sportwelt verfolgen.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FCB im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Heintz - Martel - Ljubicic - Thielmann, Kainz, Maina - Selke

Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Heintz - Martel - Ljubicic - Thielmann, Kainz, Maina - Selke FC Bayern München: Neuer - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, L. Sané - Kane

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. FCB im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. Wir verfolgen für Euch die Begegnung in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

