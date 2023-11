Das Auftaktduell am 12. Spieltag der Bundesliga bestreiten am heutigen Freitagabend der 1. FC Köln und der FC Bayern München. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Bundesligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Freitag, den 24. November, empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern München zum Duell in der Bundesliga. Die Partie am 12. Bundesligaspieltag startet um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Die Länderspielpause ist vorbei! Nach rund zweiwöchiger Unterbrechung geht die Bundesliga heute weiter mit dem Traditionsduell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayer München. Die Kölner gehen als klare Außenseiter in die Partie. Der Gastgeber hat aktuell nur sechs Zähler auf dem Konto. Das Team von Steffen Baumgart befindet sich damit in der Abstiegszone.

Beinahe fünfmal so viele Punkte wie der 1. FC Köln hat dagegen der FC Bayern München auf dem Konto. Das Team von Thomas Tuchel liegt mit 29 Zählern auf dem zweiten Rang in der Tabelle, vor den Münchnern liegt aktuell nur Bayer Leverkusen. Springen die Bayern heute mit einem Sieg an die Tabellenspitze der Liga?

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Heintz - Martel - Ljubicic - Thielmann, Kainz, Maina - Selke

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München exklusiv im TV und Livestream. Der Sender startet seine TV-Übertragung auf DAZN 1 um 19.45 Uhr. Für DAZN sind am Abend Laura Wontorra als Moderatorin, Tobi Wahnschaffe als Reporter, Marco Hagemann als Kommentator sowie Sami Khedira als Experte im Einsatz.

Das Bundesligaspiel überträgt DAZN zudem live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream des TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Die heutige Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München könnt Ihr jedoch nur mit DAZN Unlimited verfolgen. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier. DAZN zeigt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, die Ligue 1, die Primera Division, die Serie A, Tennis, Boxen, die NFL, die NBA, Wintersport und noch viele weitere Sporthighlights.

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

SPOX begleitet das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München am heutigen Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

