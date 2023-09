FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor Topspiel gegen RB Leipzig heute im Liveticker

Vor dem Topspiel am Samstag gegen RB Leipzig stellt sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. SPOX begleitet die Pressekonferenz des FC Bayern München im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier geht's zum Refresh der Seite.

FC Bayern: PK mit Tuchel vor Topspiel gegen RB Leipzig heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Vor dem Bundesliga-Start hatten die Bayern im Supercup deutlich mit 0:3 gegen die Sachsen verloren. Womöglich verrät Tuchel, wie er das Blatt am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr) wenden will.

Vor Beginn: Außerdem trainierte Thomas Müller wieder mit dem Team. Auch Manuel Neuer absolvierte nach seiner schweren Beinverletzung Teile des Mannschaftstrainings. Doch welche Spieler sind bereits fit für den Kracher gegen RB Leipzig?

Vor Beginn: Insbesondere die Personalsituation beim deutschen Rekordmeister gestaltet sich spannend. Während beim Sieg über Preußen Münster im DFB-Pokal kein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung stand, kehrten am Donnerstag immerhin Dayot Upamecano und Min-Jae Kim ins Training zurück. Ein Einsatz von Matthijs de Ligt scheint noch zu früh zu kommen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Topspiel gegen RB Leipzig mit Trainer Thomas Tuchel. Los geht's um 11 Uhr.

© getty

FC Bayern und RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FCB: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - H. Kane

Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - H. Kane RBL: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Forsberg - Openda, Sesko

FC Bayern München an der Spitze: Bundesliga-Tabelle vor dem 6. Spieltag