Drittligist gegen Erstligist! In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es heute zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München so richtig zur Sache. Wir tickern die Partie live mit.

Preußen Münster vs. FC Bayern München: DFB-Pokal heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Endlich findet das Spiel statt. Weil der FC Bayern am 12. August gegen RB Leipzig um den DFL-Supercup kämpfte und damit keine Zeit für den DFB-Pokal blieb, musste ein neuer Termin gefunden werden. Nun ist es so weit, der FC Bayern trifft in der 1. Runde auf den Drittligisten aus Münster.

vor Beginn Das Duell wird um 20.45 Uhr im Preußenstadion in Münster angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokalspiels zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München.