Pavard-Nachfolge: FC Bayern angeblich an Armel Bella-Kotchap interessiert - Uneinigkeit wegen Lukas Klostermann?

Der FC Bayern München beschäftigt sich bei seiner Suche nach einem Nachfolger von Abwehrspieler Benjamin Pavard offenbar auch mit Armel Bella-Kotchap - ein Transfer von Lukas Klostermann erscheint dagegen unwahrscheinlich.

Vom Interesse an Bella-Kotchap berichtet Sky. Der 21-jährige deutsche Nationalspieler steht beim englischen FC Southampton noch bis 2026 unter Vertrag. Aktuell bemüht sich aber auch Borussia Dortmund um eine Verpflichtung Bella-Kotchaps, angedacht ist eine einjährige Leihe mit Kaufoption.

Der Innenverteidiger spielte in der Jugend unter anderem für Borussia Mönchengladbach und den MSV Duisburg, bevor ihm beim VfL Bochum der Durchbruch gelang. Der VfL verkaufte ihn 2022 für elf Millionen Euro an Southampton, wo er in der vergangenen Saison 24 Premier-League-Spiele machte, mit seiner Mannschaft aber aus der Premier League abstieg.

Der FC Bayern hat sich kürzlich mit Inter Mailand auf einen Transfer des abwanderungswilligen Benjamin Pavard für 30 Millionen Euro plus Boni in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro geeinigt. Sobald ein Ersatz gefunden ist, soll der Wechsel vollzogen werden.

Als möglicher Nachfolger gehandelt wurde zuletzt auch Bella-Kotchaps DFB-Kollege Lukas Klostermann von RB Leipzig. Laut Bild besteht in der Münchner Transfer-Taskforce aber Uneinigkeit, ob der 27-Jährige die Mannschaft tatsächlich verstärken würde. Sport1 vermeldete gar, dass ein Klostermann-Wechsel kein Thema sei.

Leipzig will unterdessen nach Josko Gvardiol (Manchester City), Marcel Halstenberg (Hannover 96) und Angeliño (Galatasaray) keinen weiteren Leistungsträger verkaufen. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayer 04 Leverkusen (2:3) saß Klostermann 90 Minuten lang auf der Bank, beim 3:0-Sieg im Supercup gegen den FC Bayern wurde er eingewechselt.