FC Bayern - Harry Kane spricht über Druck nach Wechsel: "Hier musst du gewinnen"

Harry Kane in einem Interview mit Sky Sport UK erstmals über seinen Transfer zum FC Bayern und den damit einhergehenden Druck gesprochen.

"Bayern München hat immer großen Druck, Titel zu gewinnen und weit in der Champions League zu kommen. Hier musst du gewinnen. Wenn du nicht gewinnst, wird es immer große Fragezeichen geben", sagte der 30-Jährige.

Gleichzeitig sei das für den Stürmer aber nicht unbedingt etwas Neues: "Ich konnte damit schon meine gesamte Karriere umgehen, bei Tottenham oder der englischen Nationalmannschaft. Ich will besser werden, will meine Teamkollegen besser machen. Ich will mich nicht allzu viel mit den Medien beschäftigen."

Persönlich werde für ihn der Start in Deutschland "sehr komisch, natürlich. Ich liebe die Premier League. Ich bin damit aufgewachsen, die Premier League zu verfolgen. Natürlich werde ich Teile davon vermissen", sagte Kane, der jahrelang bei Tottenham Hotspur gespielt hat. Es sei "eine Herausforderung" für ihn beim FC Bayern, den Fußball der Premier League werde er "natürlich weiter verfolgen. Am Anfang werde ich es sicherlich vermissen. Aber mein Fokus liegt natürlich hier."

FC Bayern - Kane: "Richtig tolle Erfahrung"

Die Aufregung um seinen Transfer für München sei für Kane "verrückt" gewesen. "Die ersten Tage waren hektisch, da war eine Menge los. Es war viel zu tun, dann noch das Spiel am Samstag. In den vergangenen Tagen konnte ich ein bisschen ankommen, das Team besser kennenlernen. Es ist eine richtig tolle Erfahrung. Nun geht es darum, sich für Freitag vorzubereiten."

Besonders baut Kane beim FC Bayern offenbar auf Ikone Thomas Müller. "Thomas ist ein Leader, hat eine tolle Persönlichkeit. Ich bin mir sicher, dass er mir helfen wird, die anderen Spieler kennenzulernen. Hoffentlich kriegen wir eine gute Verbindung hin", sagte der Torjäger.

Kane war am vergangenen Wochenende für eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Bereits im Supercup gegen den RB Leipzig kam er zu seinem ersten Einsatz. Der Stürmer wurde in der 63. Minute eingewechselt, konnte an der 0:3-Niederlage aber nichts mehr ändern.