FC Bayern: "Speisekarte aus den Händen gehauen!" Uli Hoeneß erzählt Anekdote über Louis van Gaal

Uli Hoeneß hat eine Anekdote über Louis van Gaal zu dessen Zeit beim FC Bayern zum Besten gegeben. Der niederländische Trainer war demnach der Meinung, auf Franck Ribery verzichten zu können.

"Louis van Gaal hat uns damals nach vier Wochen Amtszeit in einem Restaurant einen Ordner vorgelegt mit Informationen zu allen unseren Spielern. Zum Schluss hat er gesagt: 'Ich kann mir vorstellen, dass wir auf Ribery verzichten können.' Das hat mir die Speisekarte aus den Händen gehauen", sagte Hoeneß in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

Van Gaal war von 2009 bis 2011 Trainer der Münchner. Zur Anfangszeit des heute 72-Jährigen war Ribery bereits zwei Jahre im Verein gewesen und wurde damals unter anderem von Real Madrid umworben. Für die Bayern-Bosse stand ein Verkauf des Franzosen allerdings überhaupt nicht zur Debatte.

"Ich bin ich erst mal auf Toilette gegangen und habe durchgeatmet", erzählte Hoeneß weiter: "Als ich zurückkam, sagte ich: 'Ribery wird nicht verkauft!' Am Ende des Gesprächs hat Louis einen tollen Satz gesagt: 'Ich werde alles dafür tun, dass Sie Recht behalten!'"

Ribery blieb letztlich bis 2019 und damit 12 Jahre beim FC Bayern. Der mittlerweile 40-Jährige genießt beim deutschen Rekordmeister Legendenstatus. Van Gaal musste im April 2011 gehen.