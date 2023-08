FC Bayern München angeblich an israelischem Nationalkeeper Daniel Peretz interessiert

Der neue Torwart des FC Bayern könnte offenbar aus Israel kommen. Wie die Bild berichtet, ist der deutsche Rekordmeister an Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv interessiert.

Die Bayern suchen wohl nicht mehr nach einer neuen Nummer 1, sondern trauen Ersatztorhüter Sven Ulreich zu, die Zeit bis zum Comeback von Manuel Neuer zu überbrücken. Der 23-jährige Peretz passe somit gut ins Profil des FCB - eine sofortige Nummer 1 wäre er nicht, eher ein entwicklungsfähiger Keeper für die Zukunft.

Laut Sky hat Bayern auch schon ein erstes Angebot für den israelischen Torhüter abgegeben. Peretz selbst kann sich einen Wechsel zum FCB als Ersatzmann hinter Ulreich angeblich vorstellen.

Peretz, der auch über einen deutschen Pass verfügt, stand in der vergangenen Saison in 45 Spielen für Maccabi Tel Aviv auf dem Feld und blieb in 25 Spielen ohne Gegentor. 2022 absolvierte er ein Länderspiel für Israels Nationalmannschaft.