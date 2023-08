FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer Name auf der Sechser-Liste - Hamann äußert Verdacht

Neuer Name auf der Sechser-Liste des FC Bayern: Angeblich beschäftigen sich die Münchner auch mit Wilfred Ndidi von Leicester City. Laut TV-Experte Dietmar Hamann könnte Trainer Thomas Tuchel mit der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund nicht einverstanden sein. Harry Kane hat durch seinen 100-Millionen-Euro-Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern einen enormen Zuwachs an Instagram-Followern verzeichnet. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty FC Bayern, Gerücht: Auch Wilfred Ndidi auf der Sechser-Liste Neuer Name auf der Sechser-Liste des FC Bayern: Wie der kicker berichtet, sollen sich die Münchner auch mit Wilfred Ndidi von Leicester City beschäftigen. Der 26-jährige Nigerianer hat seit dem Abstieg der Foxes keinen neuen Klub gefunden. Ndidi war 2017 für 17,6 Millionen Euro vom KRC Genk nach Leicester gewechselt und seitdem im Mittelfeldzentrum zumeist gesetzt gewesen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Zuletzt wurden auch Ibrahim Sangaré (25) von der PSV Eindhoven und Aurelien Tchouameni (23) von Real Madrid als mögliche Neuzugänge gehandelt. Hier geht es zu einem ausführlichen Porträt über Ibrahim Sangaré.

© getty FC Bayern: Hamann äußert Verdacht bei Thomas Tuchel Laut TV-Experte Dietmar Hamann könnte Trainer Thomas Tuchel mit der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Christoph Freund von RB Salzburg nicht einverstanden sein. "Thomas Tuchel ist bestenfalls enttäuscht, schlechtestenfalls fühlt er sich hintergangen", sagte Hamann der SportBild. "Vor sechs Wochen hieß es noch: Tuchel ist der wichtigste Mann. Mit einem neuen Sportdirektor wollte man sich bis Weihnachten Zeit lassen. Dann holst du als FC Bayern doch mit Christoph Freund sofort einen neuen Mann, ohne dass der je ein Wort mit Tuchel gewechselt hatte." Als der Wechsel Freunds zum FC Bayern publik wurde, befand sich Tuchel mit seiner Mannschaft gerade beim Trainingslager am Tegernsee. Gefragt nach der Verpflichtung, sagte Tuchel damals: "Ich habe keinen Kontakt zu ihm, nie mit ihm gesprochen und war auch nicht in die Entscheidung eingebunden. Was auch absolut nicht nötig ist." Für Hamann sehe "Vertrauen anders aus": "Salzburg ist eine Stunde von München, wieso setzt man sich nicht einmal zusammen und trinkt einen Kaffee?"

© imago images FC Bayern: Harry Kane verzeichnet enormen Follower-Zuwachs Harry Kane hat durch seinen 100-Millionen-Euro-Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München einen enormen Zuwachs an Instagram-Followern verzeichnet. An den ersten drei Tagen nach seiner Unterschrift folgten ihm laut einer Studie von NoDepositDaily.com 344.655 neue Menschen, insgesamt liegt er aktuell bei 15,6 Millionen. Beim FC Bayern lag der Zuwachs in diesem Zeitraum bei 122.557 Followern.