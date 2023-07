FC Bayern: Geplatztes Treffen mit Tottenham Hotspur wegen Harry Kane - und jetzt?

Das für Freitag angesetzte Treffen zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und von Tottenham Hotspur wegen des Transfers von Harry Kane ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge geplatzt. Wie geht es nun weiter?

Am Freitag sollte es in London zu einer weiteren Verhandlungsrunde im Poker um einen Kane-Wechsel zu Bayern kommen. Wie Sky berichtet, hätten auf FCB-Seite Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Marco Neppe an den Gesprächen mit Tottenham-Boss Daniel Levy teilnehmen sollen.

Doch daraus wurde nichts, der Flug der Münchner Bosse auf die Insel wurde gecancelt. Einem Bericht der Sport Bild zufolge soll das Meeting letztlich einvernehmlich verschoben worden sein. Mit ein Grund sei aber Levy gewesen, der nach der Rückkehr von Tottenhams Singapur-Reise unter Jetlag leide und obendrein noch einige Sachverhalte zu klären habe.

Allerdings sei das geplatzte Treffen laut Sky nicht als Rückschritt zu werten. Die Bayern seien nach wie vor optimistisch, den Deal in den kommenden Tagen über die Bühne zu bekommen. Es gebe weiterhin regelmäßigen, intensiven Kontakt und konkrete Verhandlungen mit den Spurs.

Kanes Tottenham-Vertrag läuft 2024 aus. Der 30-jährige Stürmer soll dem deutschen Rekordmeister bereits zugesagt haben, nach München wechseln zu wollen. Es geht demnach also nur noch um die Ablöse.

Tottenham: Levy gerät unter Druck

Und dabei gerät der als knallharter Verhandlungspartner bekannte Levy offenbar unter Druck. Der Grund: Englischen Medienberichten zufolge habe Levy von Spurs-Besitzer Joe Lewis den klaren Auftrag erhalten, Kane in diesem Sommer zu verkaufen, sollte dieser seinen Vertrag nicht verlängern. Kane soll Tottenham allerdings bereits vor Wochen mitgeteilt haben, dass für ihn eine Vertragsverlängerung beim Klub aus London kein Thema sei.

Aktuell fordert Tottenham angeblich 120 Millionen Euro für Kane. Die Bayern seien bereit, maximal um die 100 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler zu überweisen.

Einem Bericht der Sport Bild zufolge soll Kane in München für mindestens vier, eventuell sogar fünf Jahre unterschreiben. Außerdem soll er mindestens etwas mehr als 20 Millionen Euro pro Saison kassieren.

© getty Wann geht der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern über die Bühne?

