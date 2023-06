Allzu lange dauert es nicht mehr, dann geht der FC Bayern München im Rahmen der "Audi Summer Tour" auf Asien-Reise. Hat der Rekordmeister schon einmal einen Trip nach Japan und Singapur gemacht? Das erfahrt Ihr hier.

Kaum ist die Saison vorbei, schon ist es wieder Zeit, den Blick nach vorne zu richten: In etwa einem Monat beginnt für den FC Bayern München nämlich bereits die Saisonvorbereitung. Das Ziel der "Audi Summer Tour", die sich vom 24. Juli bis zum 3. August durch Asien zieht: Japan und Singapur.

Dort wird der FCB insgesamt drei Testspiele bestreiten. In Tokio warten Champions-League-Sieger Manchester City und Kawasaki Frontale, in Singapur der FC Liverpool.

FC Bayern München, Asienreise: Die wichtigsten Termine der Sommervorbereitung 2023

Datum Ereignis 15. - 20. Juli 2023 Trainingslager am Tegernsee 24. Juli - 3. August 2023 "Audi Summer Tour" in Japan und Singapur 26. Juli 2023 Testspiel gegen Manchester City in Tokio, Japan 29. Juli 2023 Testspiel gegen Kawasaki Frontale in Tokio, Japan 2. August 2023 Testspiel gegen den FC Liverpool in Singapur 18.-20. August 2023 Start der Bundesliga-Saison 2023/24

So sieht es in diesem Jahr aus, aber wie war es in der Vergangenheit? Hält die Audi Summer Tour zum ersten Mal in Japan oder Singapur? Das klärt dieser Artikel.

FC Bayern München, Audi Summer Tour: War der FCB schon einmal in Japan und Singapur?

Sowohl in Singapur als auch in Japan haben in der Vergangenheit bereits Teams des FC Bayern Teile ihres Trainingslagers abgehalten, allerdings nicht im gleichen Jahr.

Der jüngste Aufenthalt in Singapur war im Jahr 2017 - und er läutete nicht gerade die erfolgreichsten Monate ein. Unter Carlo Ancelotti bereitete sich die Mannschaft damals auf einen Angriff auf das Triple vor, beide Testspiele gegen den FC Chelsea und Inter Mailand verlor München allerdings.

Der Italiener wurde anschließend nach einem durchwachsenen Saisonstart bereits im September entlassen und zunächst durch Willy Sagnol ersetzt, bevor im Oktober Jupp Heynckes das Team wieder übernahm.

© getty In 2008 wurde Thomas Müller aus der zweiten Mannschaft mit nach Asien genommen.

Der letzte Besuch in Japan liegt für den deutschen Rekordmeister noch deutlich länger zurück. Im Jahr 2008 schickte Manager Uli Hoeneß eine Auswahl für einen Kurztrip nach Asien, um seinen Verein zu vermarkten. "Es ist schon Stress", sagte Hoeneß vor der Abreise: "Wenn man sich entscheidet, ein Global Player zu sein, dann muss man ab und zu auch dorthin fahren, wo die internationalen Gegner sind."

Einige Leistungsträger wie Franck Ribery standen dem damaligen Coach Jürgen Klinsmann nicht zur Verfügung - dafür aber ein paar Nachwuchstalente wie Thomas Müller.

FC Bayern München, Audi Summer Tour 2023: Die Übertragung im TV und Livestream

Ob man die Testspiele der Audi Summer Tour 2023 im Free-TV oder im Livestream sehen kann, ist noch nicht bekannt. Allerdings ist es angesichts der namhaften Begegnungen nicht unwahrscheinlich, dass sie zumindest gestreamt werden.

Im vergangenen Jahr streamte der FCB die Spiele während der USA-Reise selbst, und zwar auf seiner Webseite, in der vereinseigenen App und auf dem YouTube-Kanal.