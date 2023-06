FC Bayern: Leroy Sané will wohl in München bleiben

Die Gerüchte um Abgänge des Bayern-Offensivtrios Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané halten sich hartnäckig. Ein Star will wohl bleiben.

Leroy Sané will sich dem Konkurrenzkampf beim FC Bayern München offenbar stellen und die kommende Saison weiter für den deutschen Rekordmeister auflaufen. Das berichtet die Sport Bild.

Der 27-Jährige gilt beim FC Bayern schon seit längerem als Verkaufskandidat. Doch Sané will laut des Berichts seinen Stammplatz im DFB-Team vor der Heim-Europameisterschaft 2024 nicht in Gefahr bringen und sich unter Thomas Tuchel an der Säbener Straße beweisen.

Ein Wechsel im Sommer 2024 gilt jedoch wohl alles andere als ausgeschlossen, der Vertrag des Flügelspielers läuft schließlich nur noch bis 2025. Sollte der deutsche Nationalspieler seinen Vertrag nicht verlängern, wäre es für den FCB die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme einzustreichen.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Sané kommt in dieser Saison auf 44 Pflichtspiele für den deutschen Meister. Er steuerte 14 Tore und zehn Vorlagen bei.