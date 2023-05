Für eine "erhebliche Summe": FC Bayern wohl vor Transfer von australischem Supertalent

Der FC Bayern sichert sich wohl das australische Top-Talent Nestory Irankunda von Adelaide United.

Laut eines Berichts von beIN Sports Australia stehen die beiden Vereine bei den Verhandlungen wegen eines Transfers kurz vor dem Abschluss. Vor einigen Tagen hatte bereits die Sport Bild von einem Interesse des deutschen Rekordmeisters an dem 17-Jährigen berichtet.

Zahlen werden in dem Bericht nicht genannt, jedoch sollen die Bayern für den Transfer Irankunda eine "erhebliche Summe plus Boni" an Adelaide überweisen. Zudem werde der Teenager, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist, für die Saison 2023/24 an seinen aktuellen Klub verliehen.

Bayerns Kaderplaner Marco Neppe soll in dem schnellen Flügelflitzer einen "Projektspieler" nach dem Vorbild von Alphonso Davies (22) sehen. Der Kanadier wechselte einst ebenfalls in jungen Jahren für eine verhältnismäßig hohe Ablöse (14 Millionen Euro) von den Vancouver Whitecaps nach München und entwickelte sich dort zu einem der besten Linksverteidiger der Welt.

Irankunda absolvierte für Adelaide in der laufenden Saison 19 Partien in der A-League. Dabei erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Irankunda wurde in Tansania geboren, gehört aber zum erweiterten Kreis der australischen Nationalmannschaft. Zuletzt stand er im März im Kader der Soceroos für die Freundschaftsspiele gegen Ecuador (3:1, 1:2), kam dabei aber nicht zum Einsatz.

Für Australiens U17 netzte er in drei Spielen achtmal.