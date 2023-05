FC Bayern verhandelt angeblich mit Raphaël Guerreiro vom BVB: "Positive Gespräche"

Der FC Bayern hat Kontakt zu Borussia Dortmunds langjährigem Linksverteidiger Raphaël Guerreiro wegen eines Transfers zur kommenden Saison. Das berichtet Sky.

Demnach hätten die Münchener in den letzten Wochen "positive Gespräche" mit den Beratern des Portugiesen geführt.

Guerreiros Vertrag beim BVB läuft in wenigen Wochen aus, sein Abschied ist bereits beschlossene Sache. Er selbst verkündete ihn am Sonntag.

Unklar sei laut Sky nun aber, ob die neu formierte sportliche Führung der Bayern die Verhandlungen mit Guerreiro weiterführt. Bei einem Wechsel nach München träfe Guerreiro auf Thomas Tuchel, unter dem er schon in Dortmund arbeitete. Der heutige FCB-Trainer setzte den 29-Jährigen bereits damals mehrfach im zentralen Mittelfeld ein. Eine Position, auf der Guerreiro in der vergangenen Saison mehrfach glänzte.

Gerüchte um mögliche neue Arbeitgeber Guerreiros gibt es seit Monaten. Er soll bei Vereinen aus Premier League, Serie A und LaLiga hoch im Kurs stehen. So wurde der zweifache WM-Teilnehmer und Europameister von 2016 unter anderem bei Newcastle United, Inter Mailand, Milan und Atlético Madrid als Neuzugang gehandelt.

Guerreiro wechselte 2016 zum BVB

Guerreiro stammt aus der Jugend von Clarefontaine, 2008 wechselte er zu SM Caen. 2013 heuerte er für zwei Millionen Euro Ablöse beim FC Lorient an, wo er seinen großen Durchbruch schaffte. 2016 holte ihn der BVB für zwölf Millionen Euro in die Bundesliga.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Guerreiro 36 Pflichtspiele, in denen er 6 Tore erzielte und 14 Treffer vorbereitete. Bei der Weltmeisterschaft in Katar kam er für Portugals Nationalmannschaft zu vier Einsätzen und sammelte drei Scorerpunkte.