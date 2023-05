BVB: Abschied von Raphaël Guerreiro offenbar beschlossen

Für Raphaël Guerreiro war das bittere 2:2 gegen Mainz im Saisonfinale wohl sein letztes Spiel für Borussia Dortmund. Einem Bericht der Bild zufolge wird der Portugiese seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nun definitiv nicht verlängern und den BVB im Sommer ablösefrei verlassen.

Guerreiro hat Dortmunds Angebot zur Vertragsverlängerung also wohl final abgelehnt. Am Sonntag wurde er laut Bild von den Verantwortlichen des BVB verabschiedet.

Wo der 29-jährige Linksverteidiger seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. Interessenten gibt es angeblich einige, unter anderem Atlético Madrid, Inter Mailand und Newcastle United werden mit Guerreiro in Verbindung gebracht.

Guerreiro war 2016 vom FC Lorient nach Dortmund gewechselt und hatte seither insgesamt 224 Pflichtspiele für den BVB bestritten (40 Tore, 50 Vorlagen).

In der gerade beendeten Saison kam der portugiesische Nationalspieler auf 36 Einsätze, in denen ihm sechs Treffer und 14 Assists gelangen.