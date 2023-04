FC Bayern - "Er kann auf dem Platz nicht organisieren, das hat er nie gelernt": Jens Lehmann mit scharfer Kritik an Joshua Kimmich

Nach der 1:3-Niederlage des FC Bayern München bei Mainz 05 muss sich Bayern-Kapitän Joshua Kimmich mit harter Kritik auseinandersetzen.

"Kimmich kann auf dem Platz nicht organisieren, das hat er nie gelernt", sagte Jens Lehmann, ehemaliger deutscher Nationaltorhüter bei BILD TV. Gleichzeitig kritisierte der 53-Jährige die Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren: "Man muss die Spieler schützen, weil sie können nur das abrufen, was sie gelernt haben", erklärte er. "Die Spieler sind keine Verantwortlichen in dem Sinne, sie werden aufgestellt."

Der 28-Jährige wurde gegen Mainz nach 75 Minuten ausgewechselt, wirkte wie in den vergangenen Wochen von der Rolle.

Kimmich ist bei Bayern unumstrittener Stammspieler und Mittelfeld-Motor. In dieser Saison kommt der 76-fache deutsche Nationalspieler auf 42 Pflichtspiele, sechs Tore und neun Vorlagen.