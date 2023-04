FC Bayern München, News und Gerüchte: Erster Abgang wohl schon fix - Lothar Matthäus kritisiert Trainerwechsel

Der erste Abgang beim FC Bayern München ist offenbar schon sicher. Lothar Matthäus kritisiert den Trainerwechsel und Thomas Müller präsentiert sich im Interview nach der Niederlage in Mainz genervt. Alle News und Gerüchte rund um den FCB im Überblick.

Blind kam in der Rückrunde bislang auf lediglich sechs Einsätze, davon stand er nur einmal über 90 Minuten auf dem Platz - bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Sowohl unter Julian Nagelsmann als auch bei Thomas Tuchel hatte er zuletzt keine Rolle gespielt.

Der erst im Winter ablösefrei verpflichtete Verteidiger war als Ersatz für den schwer verletzten Lucas Hernández (Kreuzbandriss) an die Isar gewechselt. Während dieser weiterhin eine Zukunft in München hat, ist Blinds Intermezzo wohl schon wieder beendet.

FC Bayern, News: Lothar Matthäus kritisiert Trainerwechsel

Lothar Matthäus hat nach der 1:3-Niederlage des FC Bayern in Mainz mit den Verantwortlichen des Vereins abgerechnet.

"Ganz sicher müssen sich Oliver Kahn und Hassan hinterfragen. Was haben wir falsch gemacht? Was läuft zurzeit nicht? War der Trainerwechsel zum richtigen Zeitpunkt?", sagte er in seiner Rolle als Sky-Experte. Insbesondere den Tausch auf der Trainerbank von Julian Nagelsmann hin zu Thomas Tuchel kann der Rekordnationalspieler nicht nachvollziehen.

"Der Trainerwechsel hat im Endeffekt gar nichts gebracht! Gerade nach der heutigen Niederlage, kann man sagen, er hat wirklich nichts gebracht", sagte er und polterte weiter: "Aus dem Pokal ausgeschieden. Sie haben meiner Meinung nach zu viele Sachen schleifen lassen. Nicht Klartext gesprochen. Haben sich selbst in Schutz genommen. Jetzt müssen sie wirklich Tacheles reden. Und auch kritisch mit sich selbst umgehen."

Matthäus weiter: "Es stimmt vorne und hinten nicht." Die Leistung in Mainz sei vor allem in den zweiten 45 Minuten "unterirdisch" gewesen, so der ehemalige Bayern-Profi: "Das war schlecht, es war nicht der Kampfgeist da, es war nicht der Wille da. Das ist keine Mannschaft."