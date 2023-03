FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthijs de Ligt spricht über Entlassung von Julian Nagelsmann

Matthijs de Ligt hat sich von der Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München überrascht gezeigt. Lothar Matthäus glaubt, dass Thomas Tuchel die "perfekte Lösung" für den deutschen Rekordmeister ist. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Der Innenverteidiger gab zudem zu, sich mit Nagelsmann nach dessen Entlassung ausgetauscht zu haben: "Ich habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt, ihm eine Nachricht geschickt und ihm für alles gedankt, was er mir beigebracht hat. Er wollte mich wirklich im Verein haben und war wichtig für mich. Auch dank ihm habe ich in den letzten Monaten wichtige Schritte in meiner Entwicklung gemacht."

Gegenüber NOS Nieuws sprach de Ligt über die Entscheidung der Münchener, Julian Nagelsmann durch Tuchel zu ersetzen: "Nein, ich habe es nicht kommen sehen und war überrascht. Wir sind Zweiter in der Liga, im Viertelfinale des Pokals und im Viertelfinale der Champions League. Es ist noch alles drin", sagte de Ligt und fügte an: "Die Verantwortlichen entscheiden, wer der Trainer ist, aber es war eine schwierige Entscheidung, die ich zu schlucken hatte. Ich glaube aber auch, dass Tuchel ein Trainer ist, der uns gut helfen kann."

Dennoch bewertet Matthäus die Trennung von Nagelsmann weiter kritisch. "Der FC Bayern war immer für seine Geschlossenheit und gegenseitige Unterstützung bekannt." Die wiederholten Bekenntnisse der Bosse zu Nagelsmann vor dessen Aus passten dazu nicht. "Die Art und Weise hat mir nicht so gefallen, wie man es gewohnt war, als Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge am Ruder saßen", sagte Matthäus.

© imago images

FC Bayern München, News: Leon Goretzka "will diesen Druck spüren"

Leon Goretzka sieht vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Dortmund einen besonderen Druck auf den Stars des Rekordmeisters lasten. Nach zehn Meistertiteln in Folge wolle er "als Spieler absolut nicht zu der Mannschaft gehören, die diese Serie reißen lässt", sagte der Nationalspieler der Sport Bild.

Goretzka zeigte sich zuversichtlich. "Wir stehen unter Druck, keine Frage. In diese Situation haben wir uns selbst gebracht. Vom Ergebnis können wir uns nichts mehr erlauben", betonte der 28-Jährige und fügte an: "Das Gute ist: Genau in diesen Situationen waren wir als FC Bayern in der Vergangenheit da. Das ist auch der Plan für Samstag."

Er finde so eine Konstellation "geil", meinte Goretzka: "Mir machen diese Spiele unglaublich viel Spaß, ich freue mich riesig auf Samstag. Wegen dieser Situationen bin ich zum FC Bayern gewechselt, deshalb will ich in diesem Verein sein: um den Druck zu spüren, sich aus der Situation zu kämpfen, dieses Spiel zu gewinnen. Ich kann nur sagen: Wir sind bereit. Wir wollen die elfte Meisterschaft in Folge!"

Dass den Bayern in den vergangenen Wochen die Konstanz fehlte, dürfe nicht mehr passieren. "Hier sind wir alle gefordert, es viel besser zu machen", sagte der Mittelfeldspieler. Eine Mentalität wie im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St.-Germain "müssen wir viel häufiger abrufen".