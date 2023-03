FC Bayern, News und Gerüchte: Nagelsmann-Entlassung eine "Panikaktion"?

Ein Vertrauter von Julian Nagelsmann will in der Entlassung des 35-Jährigen eine "Panikaktion" des FC Bayern München ausgemacht haben. Ein Engagement bei den Tottenham Hotspur ist für Nagelsmann offenbar kein Thema, Thomas Tuchel darf auf seinen gewünschten Co-Trainer vom FC Chelsea hoffen. Außerdem: So stand es um das Verhältnis von Nagelsmann und Ryan Gravenberch. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

© imago images FC Bayern, News: Nagelsmann-Kenner spricht von "Panikaktion" Im Interview mit Sport1 hat Julian Nagelsmanns ehemaliger Jugendtrainer Ernst Tanner von einer "Panikaktion" der Bayern gesprochen, was die Entlassung des 35-Jährigen angeht. Er könne den "Bayern-Bossen nichts vorwerfen, da sie ihre Entscheidungen sicher nach bestem Wissen und Gewissen und im Sinne ihres Klubs treffen", erklärte der 49-Jährige, der Nagelsmann einst bei den Löwen betreut hatte und jetzt Sportdirektor bei Philadelphia Union ist. Er bemängelte jedoch die Kommunikation der Bayern-Bosse: "Zumindest von außen betrachtet, sieht die Freistellung Julians nach einer ziemlichen Panikaktion aus." Die Beteuerung von Hasan Salihamidzic und Co, dass die 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen im Klub zum Umdenken geführt habe, sei "natürlich ein krasser Widerspruch", zum zuvor erklärten "Langzeitprojekt Nagelsmann", betonte Tanner: "Langzeitprojekte werden nicht durch Einzelergebnisse beendet, sondern wenn Entwicklungen und Trends erkennbar werden, die für den Klub existentiell bedrohlich sind." Zudem sei das Verhältnis von Nagelsmanns zu "vielen und vor allem wichtigen Spielern offenbar intakt" gewesen. Tanner forderte angesichts der schwierigen Umstände mit dem Abgang von Robert Lewandowski und Niklas Süle und der Winter-WM in Katar mehr Verständnis für die Leistungsschwankungen: "Das sind die nackten Fakten und dass eine Saison vor diesem Hintergrund nicht ganz reibungslos ablaufen würde, war auch klar." Er sehe einen Trainerposten von Nagelsmann in der Premier League "als nächsten und logischen Schritt", sagte Tanner. "Ob das jetzt in aller Hast und Eile Tottenham sein muss, wage ich mal zu bezweifeln. Ich würde ihm raten, erstmal eine Auszeit zu nehmen, zu reflektieren und keinesfalls vorschnell ins nächste Haifischbecken zu springen. " In Deutschland habe Nagelsmann "jetzt trotz seines noch so jungen Alters alles erlebt und ich weiß nicht inwiefern ihn das noch reizt."

© imago images FC Bayern, News: Nagelsmann-Wechsel zu Tottenham Hotspur offenbar kein Thema Der vom FC Bayern München entlassene Julian Nagelsmann hat offenbar kein Interesse daran, kurzfristig den Trainerposten bei den Tottenham Hotspur zu übernehmen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Die Bayern hatten sich vergangene Woche überraschend vom 35-Jährigen getrennt und Thomas Tuchel als Nachfolger präsentiert. Kurz darauf entließen die Spurs Trainer Antonio Conte, was dazu führte, dass die Gerüchte um Nagelsmann und Tottenham noch einmal Fahrt aufnahmen: Laut The Times wollte der Klub umgehend Gespräche mit Nagelsmann aufnehmen. Ein Job bei den Londonern ist für der geschassten Bayern-Coach aber kein Thema. Laut Bild will der seinen Rauswurf erst einmal sacken lassen und analysieren, bevor er einen weiteren Trainerjob annimmt. Er wird in den Medien auch als potenzieller Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid gehandelt. Cristian Stellini wird Tottenham bis auf Weiteres trainieren, er war bislang Contes Co-Trainer. Die Spurs liegen in der Premier League aktuell auf Rang vier, haben aber Verfolger Newcastle United (zwei Punkte und zwei Spiele weniger) im Nacken.

© getty Thomas Tuchel ist der neue Trainer des FC Bayern. FC Bayern, Gerücht: Co-Trainer des FC Chelsea will mit Thomas Tuchel arbeiten Schon bei seiner Vorstellung hatte Thomas Tuchel davon gesprochen, neben Arno Michels und Zsolt Löw auch mit Anthony Barry zusammenarbeiten zu wollen. Der 36-Jährige hatte beim FC Chelsea zu Tuchels Trainerstab gehört und ist aktuell immer noch Co-Trainer bei den Blues. "Wir hoffen, dass Anthony Barry auch dabei sein wird, er ist aber derzeit noch bei Chelsea", sagte Tuchel. Wie die Bild meldet, will Barry seinerseits ebenfalls nach München kommen und hat bei den Verantwortlichen seinen Wechselwunsch bereits hinterlegt. Auch eine Anfrage des FC Bayern soll schon vorliegen. Derzeit werde mit Chelsea über eine Ablöse für Barry verhandelt. Kompliziert wird der Wechsel dadurch, dass Chelsea-Coach Graham Potter Barry angeblich gern halten will. Zudem wäre es möglich, dass die Bayern im Champions-League-Halbfinale auf die Blues treffen, sollten sie ihr Viertelfinale gegen Manchester City gewinnen und Chelsea sich gegen Real Madrid durchsetzen. Der Daily Telegraph hatte vor einigen Tagen berichtet, dass man in London nicht glücklich darüber sei, dass die Bayern ihr Interesse an Barry öffentlich gemacht haben. Für Barry spricht, dass er neben seiner Tätigkeit bei Chelsea auch Co-Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft ist. Dort hat er also schon den derzeit von City ausgeliehenen FCB-Verteidiger João Cancelo betreut.

© imago images FC Bayern, Gerücht: So lief es zwischen Nagelsmann und Gravenberch Ryan Gravenberch zählt bei den Bayern zu den möglichen Gewinnern des Trainerwechsels. Unter Julian Nagelsmann war der Neuzugang von Ajax Amsterdam zumeist außen vor und spielte zuletzt fast gar keine Rolle mehr. Sport1 will nun wissen, weshalb sich das Verhältnis der beiden zuletzt immer weiter verschlechterte. So soll Nagelsmann vor allem mit der Defensivleistung seines holländischen Sechsers unzufrieden gewesen sein. In der Halbzeitpause des Testspiels gegen RB Salzburg im Januar (4:4) soll der Coach seinen Spieler in der Kabine sogar öffentlich zusammengefaltet haben. Seitdem machte der 20-Jährige kein Spiel mehr über 90 Minuten und soll auch schon über einen vorzeitigen Abschied nachgedacht haben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll einen Wechsel im Sommer aber ausgeschlossen haben. Der FC Liverpool soll an Gravenberch Interesse haben.