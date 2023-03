FC Bayern München, News und Gerüchte: Uli Hoeneß offenbar mit Meinungswechsel - welche Rolle spielte er beim Tuchel-Deal?

Thomas Müller verabschiedet sich eher kühl von Julian Nagelsmann. Leroy Sané bekam vom Ex-Trainer eine Sondererlaubnis für die Länderspielpause. Uli Hoeneß hat seine Meinung zu Thomas Tuchel offenbar geändert. Nagelsmann ließ sich erstmal in der Öffentlichkeit blicken, aber wie geht es jetzt mit ihm weiter? News und Gerüchte zum FC Bayern München.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Meinungswechsel bei Uli Hoeneß wegen Thomas Tuchel? Dass Thomas Tuchel nicht schon früher beim FC Bayern München landete, lag auch daran, dass Uli Hoeneß 2018 unbedingt mit Jupp Heynckes verlängern wollte. Auch eine gewisse Skepsis gegenüber Tuchel soll eine Rolle gespielt haben. Wie der kicker nun berichtet, habe der Ehrenpräsident seine Meinung mittlerweile aber komplett geändert. Ein Gespräch der beiden nach dem Champions-League-Triumph des FCB in Lissabon habe dazu geführt, dass der Trainer Pluspunkte bei Hoeneß sammelte. Auch deshalb soll er den Transfer befürwortet haben. Interessant: Bei seiner Vorstellung bedankte sich Tuchel neben Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn und Herbert Hainer auch bei Uli Hoeneß. So ganz scheint sich das Aufsichtsratsmitglied also noch nicht aus dem operativen Geschäft zurückgezogen zu haben. Welche Rolle er konkret bei der Verpflichtung des ehemaligen Chelsea-Trainers spielte, ist derzeit aber unklar.

© imago images FC Bayern München, News: Thomas Müller mit kühlem Nagelsmann-Abschied Einige Spieler haben sich in den sozialen Netzwerken bereits von Ex-Trainer Julian Nagelsmann verabschiedet - darunter nun auch Thomas Müller. Der Weltmeister von 2014 beließ es allerdings bei kühlen Worten. "Danke dir und deinem Team für euren Einsatz, lieber Julian Nagelsmann", schrieb er in seiner Instagram-Story am Sonntagnachmittag: "Alles Gute und bis bald." Dazu postete er ein Foto, auf dem er Nagelsmann die Hand gibt. Verschiedenen Medienberichten nach galt das Verhältnis zwischen den beiden nicht als besonders gut. Müller hatte zwischenzeitlich seinen Stammplatz beim FC Bayern an Eric Maxim Choupo-Moting und Jamal Musiala verloren.

© getty FC Bayern München, Gerücht: FCB-Transferkandidat nennt seinen Wunschklub Ein mögliches Werben des FC Bayern um Torjäger Jonathan David hat einen Dämpfer erhalten. Der Angreifer von OSC Lille verriet in einem Interview mit Winamax FC, dass er am liebsten für den FC Barcelona spielen möchte. "Barcelona ist seit meiner Kindheit mein Lieblingsverein", so der Kanadier. David, der mit 19 Treffern in 27 Partien gemeinsam mit Kylian Mbappé (PSG) die Torjägerliste der Ligue 1 anführt, ist seit geraumer Zeit auch beim FC Bayern als Neuzugang im Gespräch. Zuletzt wurde der Nationalmannschaftskamerad von FCB-Verteidiger Alphonso Davies Ende Februar mit den Münchnern in Verbindung gebracht. David steht in Lille noch bis 2025 unter Vertrag. Ein Transfer im Sommer gilt aber als wahrscheinlich. Neben den Bayern sollen auch mehrere englische Vereine und RB Leipzig Interesse an dem 23-Jährigen zeigen.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Leroy Sané bekam wohl Sondererlaubnis von Nagelsmann Leroy Sané fehlte in den letzten Tagen im Training an der Säbener Straße, obwohl er nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Wie Sport1 berichtet, liegt das an einer Sondererlaubnis, die er von Ex-Trainer Julian Nagelsmann erhalten haben soll. Hauptgrund dafür soll das Haus des 27-Jährigen in Grundwald sein, das derzeit wegen Reparaturarbeiten unbewohnbar sei. Das habe dazu geführt, dass Partnerin Candice Brooks und die beiden gemeinsamen Kinder aktuell in England weilen. Sané reiste in der Länderspielpause nun nach England, um bei seiner Familie zu sein. Dort hielt er sich mit einem individuellen Programm fit. Mittlerweile sei Sané wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Wie geht es weiter mit Julian Nagelsmann? Wie es jetzt für Julian Nagelsmann weitergeht, ist noch unklar. Verschiedene Medien berichteten zuletzt aber von einem Interesse aus der Premier League. So sei vor allem Tottenham Hotspur daran interessiert, den Trainer unter Vertrag zu nehmen. Für den FC Bayern wäre das wohl ein willkommenes Szenario. Wie die Bild berichtet, müssen die Münchner das ausstehende Gehalt von Nagelsmann noch bis zum Sommer voll bezahlen. Von rund drei Millionen Euro ist hier die Rede. Anschließend gebe es die Option, gegen Zahlung von 50 Prozent des restlichen Grundgehalts (rund zwölf Millionen Euro) den Vertrag aufzulösen. Danach würde man aber keine Ablösesumme mehr kassieren, sollte Nagelsmann sich einem neuen Klub anschließen. Wechselt er noch in der laufenden Rückrunde, könnten die Bayern einen Teil der Kosten, die durch den Rauswurf entstanden sind, abdecken. Neben Tottenham, wo Antonio Conte ebenfalls kürzlich rausgeworfen wurde, soll auch Real Madrid Interesse an Nagelsmann haben. Bei den Königlichen ist die Zukunft von Carlo Ancelotti derzeit unklar.