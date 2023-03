Markus Babbel über den FC Bayern: "Bester Kader aller Zeiten"

Markus Babbel hat vom Kader des FC Bayern geschwärmt, gleichzeitig aber das Auftreten der Mannschaft in manchen Spielen kritisiert. Außerdem zeigte der 50-Jährige Verständnis für den jüngsten Ausraster von Trainer Julian Nagelsmann.

"Für mich schwer nachvollziehbar", sagte Babbel dem Sportbuzzer auf die teils inkonstanten Leistungen des FC Bayern angesprochen: "Denn: Dieser Kader hat eine unfassbare Qualität, ist auch in der Breite phänomenal aufgestellt. Doch sie bringen des Öfteren ihre optimale Leistung nicht auf den Platz. Da wirst du ja verrückt als Trainer an der Seitenlinie."

Eigentlich müssten die Münchner, so der frühere deutsche Nationalspieler, "mit diesem Personal in der Liga alle Gegner aus dem Stadion schießen".

Dem ist aber nicht so. Der Rekordmeister ging in der laufenden Bundesliga-Saison bereits neun Mal nicht als Sieger vom Platz. Nach der 2:3-Niederlage vor zwei Wochen bei Borussia Mönchengladbach platzte Nagelsmann der Kragen.

"Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen, oder was" schrie der Bayern-Coach bei seinem Gang durch die Katakomben und meinte damit das Schiedsrichter-Gespann. Anschließend ging er in die Kabine der Unparteiischen und kam kurz darauf wieder heraus. Seine Reaktion: "Dieses weichgespülte Pack!"

"Er weiß, dass er verbal übers Ziel hinausgeschossen ist", meinte Babbel dazu: "Auch er spürt natürlich den Druck, wenn die Resultate nicht stimmen - und das mit dem für mich besten Kader aller Zeiten."

Babbel über PSG: "Unterirdisch"

Nach dem 1:0-Sieg bei Paris Saint-Germain steht am Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in der Allianz Arena auf dem Programm. Babbel ist vom PSG-Auftritt im Hinspiel noch immer erschüttert.

"Wie defensiv PSG als Heimmannschaft gegen die Bayern aufgetreten ist, war unterirdisch. Bayern hat das Spiel bis zur Einwechslung von Kylian Mbappé dominiert. Heißt: Das Rückspiel wird gefährlich, denn PSG mit Mbappé ist in der Lage, das Ding zu drehen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sich die Bayern durchsetzen und weiterkommen", so der frühere Bayern-Profi.