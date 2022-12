Josko Gvardiol: Auch der FC Bayern interessiert? Drei Klubs aus England angeblich mit Mega-Angeboten

Drei Klubs aus Englands Premier League haben offenbar schon jeweils ein Angebot für Leipzigs Verteidiger Joško Gvardiol abgegeben, um sich seine Dienste zu sichern. Das berichtet Foot Mercato. Zudem soll der Defensivspieler auch das Interesse des FC Bayern geweckt haben.

Demnach habe sich der deutsche Rekordmeister bereits zu einem Treffen mit dem Kroaten verabredet, um sich über die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers zu unterhalten.

Gegensätzlich Berichte gibt es diesbezüglich von Sky. Dort heißt es, dass es keinen Kontakt zwischen den Bayern und Gvardiol gegeben hätte, auch kein solches Treffen vereinbart worden wäre und der 20-Jährige über 2023 hinaus bei Leipzig bleiben werde.

Doch das scheint angesichts des großen internationalen Interesses fraglich. Laut Foot Mercato sollen Manchester City, Manchester United und den FC Chelsea um Gvardiols Dienste buhlen. Die beste Offerte über 100 Millionen Euro plus Boni kommt dem Bericht zufolge von den Citizens, gefolgt von United (95 Millionen Euro) und den Blues (90 Millionen Euro).

Angesichts der Finanzkraft der Premier-League-Klubs und einer angeblichen Präferenz Gvardiols, der unbedingt nach England wechseln möchte, dürften es andere Interessenten schwer haben, dazwischenzufunken.

Gvardiol stammt aus der Jugend von Dinamo Zagreb. 2021 wechselte er für rund 19 Millionen Euro aus Kroatien zu RB Leipzig, das nun einen ordentlichen Gewinn im Falle eines Weiterverkaufs erwarten kann.

Der 20-jährige Gvardiol ist seit Juni 2021 Nationalspieler seines Landes. Bei der WM in Katar glänzt er für den Halbfinalisten in der Innenverteidigung. In der Bundesliga hat er für RB bislang 42 Partien gemacht, in denen er zwei Tore erzielte.