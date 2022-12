Türken beim FC Bayern: Verschludertes Talent und ein Beinahe-Weltstar

Berkant Göktan feiert am 12. Dezember seinen 42. Geburtstag. Als einer von wenigen Türken spielte er für den FC Bayern München, mit dem er immerhin zweimal Deutscher Meister wurde - auch wenn sein Einfluss auf die Titel eher gering war.

SPOX zeigt die türkischen Spieler in der Geschichte des FCB.

Önal war der erste türkische Spieler überhaupt bei den Bayern-Profis, wurde im Sommer 1977 mit den anderen Zugängen und Trainer Dettmar Cramer vorgestellt. Er wurde in Izmir geboren, kam im Alter von sieben Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. Über die Bayern-Amateure schaffte er den Sprung zu den Profis - und zum ersten "Migrantenkind" überhaupt in der Bundesliga.

Trotzdem wurde er mit den Bayern offiziell zweimal Meister und Pokalsieger. Später dann noch Spieler bei Galatasaray und Trainer beim FC Wil in der Schweiz.

Der Zweite, der es bei den Bayern schaffte - allerdings nur eingeschränkt. Weil damals nur zwei Ausländer erlaubt waren und diese Stellen von Jean-Marie Pfaff und Sören Lerby belegt waren, spielte Tütüneker "nur" in der zweiten Mannschaft.

© imago images

BERKANT GÖKTAN (5 Pflichtspiele, 0 Tore, von 1998 bis 2001)

Der gebürtige Münchener galt als Riesen-Talent - und auch als sprunghafter Charakter. Wurde mehrmals verliehen oder spielte in der zweiten Mannschaft. Nach Stationen in der Türkei heuerte Göktan ausgerechnet beim TSV 1860 an und schien wieder die Kurve zu bekommen - bis er wegen Kokainmissbrauchs für ein Jahr gesperrt wurde.

Göktan wechselte 2010 in die thaliländische Liga, kam nach zwei Jahren wieder zurück und kickte noch für den SV Heimstetten in der Regionalliga. Karriereende dann 2014.