FC Bayern München, News und Gerüchte: Bindet der FCB Karl-Heinz Rummenigge wieder mit ein?

Der FC Bayern München will offenbar Karl-Heinz Rummenigge wieder mehr einbinden. Leon Goretzka klärt über die Erwartungshaltung bei der WM in Katar auf und Julian Naglesmann spricht über den Treffer von Mathys Tel. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

Weitere News zum FC Bayern:

FC Bayern: Bindet der FCB Karl-Heinz Rummenigge wieder mit ein?

Der FC Bayern München will offenbar den ehemaligen Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge wieder mehr ins operative Geschäft einbinden. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.

Demnach plant sein Nachfolger Oliver Kahn das Netzwerk des 68-Jährigen nutzen zu wollen. Rummenigge genießt durch seine Arbeit als Vorstandsvorsitzender des FCB von 2002 bis 2021 hervorragende Kontakte in Ausland zu den Top-Klubs.

Dabei könnte es unter anderem um eine Verpflichtung eines neuen Top-Stürmers gehen. Der FC Bayern München wird immer wieder mit einer Verpflichtung von Harry Kane von den Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

© getty Oliver Kahn übernahm im Sommer 2021 die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge.

FC Bayern: Leon Goretzka ohne Verletzungsangst vor der WM in Katar

Leon Goretzka hat nach dem 6:1-Sieg des FC Bayern über Werder Bremen in der Mixed Zone über die anstehende WM in Katar gesprochen. Angst vor einer Verletzung und den damit verbundenen Ausfall in Katar hat er nicht.

"Darüber haben wir tatsächlich auch mit Julian gesprochen. Es gab eine klare Ansage, dass er es natürlich verstehen kann, wenn das im Hinterkopf ist. Das ist die völlig falsche Herangehensweise, da stehe ich auch voll dahinter", sagte Goretzka.

"Es passiert meistens dann etwas, wenn du nicht voll in die Zweikämpfe gehst. Dementsprechend hauen wir uns jeden Zweikampf rein", fügte er an.

Der 27-Jährige gab zudem die hohe Erwartungshaltung vor dem Turnier an. Du brauchst nicht hinfahren, wenn du nicht glaubst, dass du Weltmeister werden kannst", sagte er. Darüber hinaus warb er für eine Nominierung des Sturm-Duos Youssoufa Moukoko und Niklas Füllkrug.

WM 2022: Spielplan in Deutschlands Gruppe in Katar

Datum Begegnung Anpfiff 23. November Deutschland vs. Japan 14.00 Uhr 23. November Spanien vs. Costa Rica 17.00 Uhr 27. November Japan vs. Costa Rica 11.00 Uhr 27. November Spanien vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Costa Rica vs. Deutschland 20.00 Uhr 01. Dezember Japan vs. Spanien 20.00 Uhr

© getty Leon Goretzka wirbt für Niklas Füllkrug und Youssoufa Moukoko im DFB-Kader für die WM.

FC Bayern - Nagelsmann: Tel hätte abspielen müssen

Mathys Tel hat in seinen rund 20 Minuten Einsatzzeit beim Kantersieg gegen Werder Bremen mit einem eigenen Treffer auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Situation hätte der Youngster jedoch abspielen sollen, wie Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz nach dem Spiel angab.

"Erstmal habe ich mich gefreut, dass er getroffen hat. Aber eigentlich darf Tel da nicht schießen, sondern muss abspielen auf King", sagte Nagelsmann. "Ich glaube, wenn er nicht trifft, dann kriegt er Ärger mit seinen Mitspielern auf dem Feld."

Für Tel war es dritte Bundesliga-Treffer im siebten Spiel für den FCB. Außerdem traf im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Viktoria Köln.