FC Bayern, News und Gerüchte: Choupo-Moting lässt München zappeln - Plan mit Nübel nimmt Form an

Eric Maxim Choupo-Moting ist angeblich erst nach der Weltmeisterschaft zu Vertragsgesprächen bereit. Die Münchner planen mit Alexander Nübel die Zukunft. Jamal Musiala spricht über seinen Aufschwung. Und: Holger Badstuber vertritt Lothar Matthäus. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Weitere Nachrichten zum FCB findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Choupo-Moting pokert wegen Vertrag

Eric Maxim Choupo-Moting und sein Berater Roger Wittmann möchten offenbar vorerst keine Gespräche über eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrages mit dem FC Bayern führen. Das berichtet die Bild.

Demnach will der 33-jährige Stürmer zunächst die WM in Katar abwarten, wo er mit Kamerun in der Gruppenphase gegen Brasilien, Serbien und die Schweiz antritt. Choupo-Moting, der aktuell eher zu den Geringverdienern beim FCB zählen soll, wolle zum Ende seiner Karriere noch einmal einen fetten Vertrag abschließen, heißt es in dem Bericht weiter. Neben Manchester United sollen weitere Topklubs bereits ihr Interesse hinterlegt haben.

"Wir werden auf jeden Fall sprechen, wir wollen ihn gerne halten" sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag bei Sky90: "Dass er ein richtig guter Fußballer ist, wussten wir von vornherein. Dass er so einen Lauf hat, überrascht uns alle. Jetzt zeigt er, was er kann."

Choupo-Moting wechselte 2020 von Paris Saint-Germain an die Isar. In der laufenden Saison erzielte der gebürtige Hamburger in 14 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

FC Bayern, News: Der Plan mit Alexander Nübel

Der deutsche Rekordmeister plant mit Alexander Nübel wohl in der Zukunft als Nummer eins zwischen den Pfosten. Das berichtet der kicker. Allerdings sei der 26-Jährige, der in München noch bis 2025 unter Vertrag steht und aktuell an die AS Monaco verliehen ist, nicht auf den FC Bayern fixiert. Klubs aus der Premier League sollen an einer Verpflichtung interessiert sein.

Sicher ist: Nübel wird nach seiner Leihe, die 2023 endet, noch nicht nach München zurückkehren. "Das wird nicht passieren", bestätigte Salihamidzic nach einem Besuch beim Torhüter in Frankreich in der vergangenen Woche bei Sky90. Der gebürtige Paderborner, der 2020 vom FC Schalke 04 nach München kam, könnte also erneut verliehen werden.

Eine Rückkehr macht jedenfalls keinen Sinn, solange Manuel Neuer spielt. Der Vertrag des 36-Jährigen ist bis 2024 gültig. Salihamidzic stellte klar: "Neuer ist überragend. Wir werden den Teufel tun und ihm sagen: Hör auf. Er wird entscheiden, wie lange er spielen will. In der Form ist er der beste Torhüter der Welt - und wir werden ihn weiter da haben."

Als Nummer zwei dürfte auch in der kommenden Saison Sven Ulreich fungieren. Die Münchner können sich "auf jeden Fall" ein weiteres Jahr mit dem 34-Jährigen vorstellen, so Salihamidzic. Ulreichs Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus.

© getty

FC Bayern, News: Musiala spricht über seinen Aufschwung

Jamal Musiala hat im Vergleich zur vergangenen Saison noch einmal einen gewaltigen Leistungssprung gemacht. Grund dafür ist vor allem sein Fleiß, wie der 19-Jährige nun erklärte.

"Meine Abschlüsse vor dem Tor waren schon gut. Ich habe an ihnen trotzdem hart gearbeitet, um so effizient wie möglich zu sein, meistens mit unserem Co-Trainer Dino Toppmöller nach dem Training. Wir trainieren exakt die Abschlüsse, die ich auch im Spiel bekomme. Es geht um Wiederholungen, so oft wie möglich. Die Tore, die ich jetzt schieße, habe ich alle im Training so oder so ähnlich auch schon gemacht", sagte Musiala dem kicker.

Der Offensivspieler äußerte sich außerdem zu seinem Wert von 81 bei FIFA 23: "Der ist schon okay, ich bin gegenüber dem letzten Mal um sechs hochgegangen, das ist ein ordentlicher Sprung."

Zudem verriet Musiala, wie er über einen möglichen Gewinn des Ballon d'Or denkt: "Jeder Spieler will individuelle Awards gewinnen. Ich habe schon als Kind vom Ballon d'Or geträumt. Ein großes Auge habe ich aber nicht darauf, ich will mich einfach weiterentwickeln und ständig besser werden, damit wir als Mannschaft Trophäen gewinnen. Wenn dann individuelle Awards dazukommen, umso besser."

Musiala spricht über die WM: Hier geht es zur News

FC Bayern, News: Tel ist entschlossen

Mathys Tel wechselte im vergangenen Sommer von Stade Rennes nach München. Seitdem kam der 17-Jährige in elf Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore.

"Das ist eine der besten, vielleicht sogar die beste Mannschaft der Welt", schwärmte der Franzose bei Téléfoot vom FC Bayern. Es sei eine große Herausforderung, sich dort durchzusetzen - und diese nehme er an.

"Ich werde alles dafür tun und ich bin wirklich entschlossen, das zu schaffen", sagte Tel.

FC Bayern, News: Badstuber vertritt Matthäus

Mit Lothar Matthäus und Holger Badstuber machen sich zwei ehemalige Bayern-Stars für die Jugend stark. Da Matthäus zur WM nach Katar reisen wird, übernimmt Badstuber derweil dessen Job als E-Jugendtrainer des TSV Grünwald.

Wie es dazu kam? "Er hat mir bei Sky90 gegenüber gesessen und mir gesagt, dass er gerne ins Trainergeschäft will. Da habe ich ihm gesagt: Holger, fang mal ganz unten an bei der E-Jugend beim TSV Grünwald. Da kannst du mal etwas reinschnuppern", so Matthäus.

Übrigens läuft es für die Grünwalder E-Jugend unter der Leitung des Weltmeisters von 1990 bislang überragend - neun Spiele, neun Siege. "Wir haben die FC-Bayern-DNA übernommen in Grünwald", witzelte Matthäus.

FC Bayern: Die Spiele bis zur WM-Pause