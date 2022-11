FC Bayern, News und Gerüchte: Matthäus erklärt FCB-Vorteil gegen PSG - Salihamidzic bricht Leihe ab

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern gegen Paris Saint-Germain in der Favoritenrolle. Nick Salihamidzic kehrt nach München zurück. Und: Die Allianz Arena wird auf die NFL vorbereitet. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, News: FCB gegen PSG für Matthäus Favorit

Die Champions-League-Auslosung hat dem FC Bayern im Achtelfinale das Duell mit Paris Saint-Germain beschert. "Leicht ist leider etwas anderes", schrieb Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Die Wahrheit ist aber auch: die allerbeste Zeit von Lionel Messi und Neymar ist vorüber."

Zwar seien Messi und Neymar noch immer in der Lage, ein Spiel mit einer einzigen Aktion zu entscheiden, meinte der 61-Jährige: "Von Mbappe ganz zu schweigen, denn das ist heute ein Spieler der absoluten Extraklasse und es gibt nicht viele, die seine Qualität haben."

"Aber ich denke, wenn es um die Kompaktheit, die Einstellung, den Willen und das Teamgefühl sowie das Kollektiv geht, hat Bayern die Nase ein kleines bisschen vorn. Die drei Tenöre aus Paris arbeiten bekanntermaßen nicht allzu gerne mit nach hinten, was in meinen Augen vielleicht der größte Pluspunkt für den FC Bayern ist", so Matthäus.

Deshalb sehe er die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann "leicht favorisiert, weil sie besser harmoniert". Kleinigkeiten wie Tagesform und aktueller Trend würden letztlich über den Einzug ins Viertelfinale entscheiden, befand der Weltmeister von 1990.

FC Bayern, News: Coman und Neuer äußern sich zu PSG

Die FCB-Verantwortlichen um Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann sind vom Los PSG nicht unbedingt begeistert. Das gilt auch für Kingsley Coman, der 2020 im Finale gegen die Franzosen den goldenen Treffer erzielte.

"Das könnte ja fast schon das Finale sein", sagte Coman: "Aber okay, wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Und es kommt ein ganz schwieriger Gegner auf uns zu mit herausragenden Individualisten. Im Finale 2020 haben wir gewonnen, 2021 sind wir knapp gescheitert im Viertelfinale, jetzt wären wir also wieder an der Reihe."

Torhüter Manuel Neuer freut sich auf das Achtelfinale, obwohl dort "ein harter Brocken" wartet: "Wir haben gute und negative Erfahrungen gegen Paris gemacht. Unsere Defensivleistung wird wichtig sein, weil sie eine geballte Offensivkraft haben mit den bekannten Namen. Wenn wir gut stehen und die Power nach vorne bringen, ist ein Weiterkommen auf jeden Fall möglich. Es ist ein Duell auf Augenhöhe."

FC Bayern, News: Salihamidzic bricht Leihe ab

Nick Salihamidzic hat seine Leihe bei den Vancouver Whitecaps abgebrochen. In einem Video auf Instagram bezeichnete der Sohn von Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Wechsel nach Kanada als "großen Fehler".

Der 19-jährige Rechtsverteidiger wurde im Juli von der zweiten Mannschaft der Bayern an die Reserve des MLS-Klubs ausgeliehen. Eigentlich sollte Salihamidzic bis Ende 2023 in Vancouver bleiben. Allerdings kam er bei den Whitecaps nur auf fünf Einsätze.

Salihamidzic soll bereits in der kommenden Woche wieder bei Bayern II trainieren. Im Winter wird er sich dann voraussichtlich einem neuen Verein anschließen.

FC Bayern, News: Allianz Arena wird umgebaut

Nach der Bundesliga-Partie der Bayern gegen Werder Bremen (20.30 Uhr im LIVETICKER) wird die Allianz Arena für das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks (Sonntag, 15.30 Uhr) hergerichtet. Unter anderem müssen noch Linien und Bänke aufgebaut werden.

Der größte Teil der Arbeiten wurde bereits im Sommer erledigt. Das Spielfeld wurde um vier Meter auf knapp 110 Meter verlängert. Außerdem wurden einige Wände eingerissen und neue Duschen installiert, um genügend Platz für die jeweils 53 Spieler plus Betreuer eines NFL-Teams zu schaffen. Die Kosten dafür übernahm die NFL selbst.

© getty Die Allianz Arena ist Austragungsort des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden.

FC Bayern, News: Voraussichtliche Aufstellung gegen Bremen

Die Münchner müssen gegen Werder auf Alphonso Davies (Muskelfaserriss), Matthijs de Ligt (Knieprobleme), Thomas Müller (muskuläre Probleme), Buona Sarr (Knie-OP) und Josip Stanisic (Mandelentzündung) verzichten.

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

