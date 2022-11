Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic fliegt zu Gespräch mit Alexander Nübel

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Marko Neppe (technischer Direktor) sind am Donnerstag überraschend am Flughafen in München für eine Dienstreise gesichtet worden. Ihr Ziel war jedoch nicht etwa das Gespräch mit einem möglichen Wintertransfer.

Das Bayern-Duo reiste vielmehr nach Nizza, wo am Abend der vom deutschen Rekordmeister an die AS Monaco ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad spielen wird.

Nübel-Berater Stefan Backs bestätigte, dass ein Gespräch mit Salihamidzic anstehen werde. "Das ist ein völlig normaler Vorgang. Sie schauen sich ihren Spieler vor Ort an", sagte Backs gegenüber Sport1. Allerdings wird wohl nicht etwa das Spiel am Donnerstagabend, sondern vielmehr Nübels Zukunft nach dem Sommer 2023 zur Diskussion stehen.

Dann soll der 26 Jahre junge Schlussmann nämlich eigentlich von seiner zweijährigen Leihe zu den Bayern zurückkehren. Dies hatte er selbst zuletzt jedoch in Frage gestellt.

"Spielzeit ist die wichtigste Sache für einen Torwart. Wenn Manuel, der einen Vertrag bis 2024 besitzt, bei Bayern bleibt, hat es für mich keinen Sinn, zurückzukehren", sagte Nübel bei getfootballnewsfrance.com: "Zwar habe ich einen Vertrag bei Bayern, aber ich denke, auch für sie ist es sinnlos, wenn sie Manuel und mich haben."

© imago images Will nicht mehr die zweite Geige hinter Manuel Neuer spielen: Alexander Nübel.

FC Bayern plant langfristig mit Alexander Nübel

Die deutliche Ansage: Nübel will nicht als Nummer zwei zu den Bayern zurückkehren, sein Vertrag läuft jedoch noch bis 2025. Womöglich wird es bei dem Treffen mit Neppe und Salihamidzic über eine Ausdehnung des Leihgeschäfts gehen, weil Nübel bei Monaco oftmals sehr stabile Leistungen zeigt. Zuletzt hatte die L'Équipe berichtet, dass auch die Monegassen Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Nübel hätten.

Ein Verkauf des Schlussmannes kommt wohl vorerst nicht in Frage. "Der FC Bayern plant langfristig mit Alexander Nübel, weil wir an seine Qualität glauben und uns perspektivisch auf der Torwartposition aufstellen wollen", sagte Salihamidzic der Sport Bild erst im Sommer.