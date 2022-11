FC Bayern, News und Gerüchte: Manuel Neuer spricht über seine Krebserkrankung

Manuel Neuer hat über seine Krebserkrankung gesprochen. Julian Nagelsmann und Jamal Musiala äußern trotz des Sieges bei Hertha BSC Kritik. Und: Ein Sportstar schwärmt von einem FCB-Kicker. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Neuer spricht über Hautkrebs

Manuel Neuer hat sich zu seiner überstandenen Hautkrebs-Erkrankung geäußert, wegen der er dreimal operiert werden musste. "Man hat sehr großen Respekt und auch ein bisschen Angst", sagte der Torhüter der Bild am Sonntag über die Zeit nach der Diagnose: "Aber wenn der Dermatologe dich gut aufklärt und sagt, wie es weitergeht, wird dir die Angst genommen."

Die Erkrankung sei komplett überstanden, erklärte der 36-Jährige: "Aber man muss das weiter im Spiegel beobachten und sehen, ob es Veränderungen gibt. Alle halbe Jahre muss ich zum Dermatologen, quasi Nachkontrolle und Prävention zugleich, denn alles sieht man ja an seinem Körper nicht."

Seine Mitspieler beim FC Bayern hätten alle Bescheid gewusst, so Neuer weiter: "Ich hatte dann mehrmals eine Art frische Platzwunde im Gesicht. Das Pflaster fiel auch sofort auf. Da fragten Spieler und Staff natürlich nach und ich habe es ihnen gesagt."

Trotz seiner Erkrankung stand der Nationalkeeper bei den Münchnern zwischen den Pfosten. Ganz einfach sei dies nicht gewesen, räumte der gebürtige Gelsenkirchener ein.

"Für mich war einfach nur wichtig, dass die Wunde nicht aufplatzt und dass ich die Hände vors Gesicht bekomme, wenn der Ball Richtung Kopf fliegt. Da geht man bei Bällen aus der Nahdistanz, also Flanken, Volleys, Eins-gegen-eins, schon mal alles im Kopf durch. Man denkt dran, dass der Ball aus drei, vier Metern ins Gesicht kommen könnte. Das sollte nicht passieren, warnte mich der Dermatologe, aber ich habe es gut hinbekommen", sagte Neuer.

FC Bayern, News: Kerber schwärmt von Neuer

Tennisstar Angelique Kerber plagt sich mit einer sonnenbedingten Hyperpigmentierung herum, Neuer war an Hautkrebs erkrankt. Dieser Tatsache ist es auch geschuldet, dass die beiden Weltklassesportler die Pflegeserie "Newkee" (Sonnenschutzprodukte) auf den Markt gebracht haben.

Die Wimbledonsiegerin von 2018 und der Weltmeister von 2014 haben sich einst nach einem Spiel der Bayern in der Münchner Allianz Arena kennengelernt und sind seither befreundet.

"Der Manu ist ein großes Vorbild für viele andere: wie er seine Karriere gestaltet, wie er über Jahre auf diesem konstant hohen Level bleibt. Einfach beeindruckend", sagte Kerber der Bild am Sonntag: "Ich weiß selbst, wie schwer es ist, mit diesem Druck umzugehen. Dann immer da oben zu stehen, das bewundere ich an ihm. Wie bodenständig und entspannt er geblieben ist, das sieht man bei sehr erfolgreichen Sportlern nicht so oft."

FC Bayern, News: Selbstkritik trotz Sieg

Der 3:2-Erfolg bei Hertha BSC war der achte Pflichtspielsieg in Folge für den FC Bayern. Trotzdem waren die Beteiligten nicht rundum zufrieden. Der Grund: Der deutsche Rekordmeister führte nach 38 Minuten bereits mit 3:0, machte es dann durch zwei schnelle Gegentore aber wieder spannend.

"Es gab Momente, in denen wir unseren Fußball nicht spielen konnten. Wir waren nach dem 0:3 unkonzentriert. Wir hätten uns das Leben leichter machen können", sagte Julian Nagelsmann.

Jamal Musiala, Torschütze zum 1:0, pflichtete seinem Trainer bei: "Nach dem dritten Tor waren wir ein paar Minuten lang nicht ganz mit dem Kopf da. Wir müssen in so einem Spiel die ganze Zeit zu 100 Prozent da sein, da der Gegner sonst die Tore schießt."

Vor allem der erste Berliner Treffer durch Dodi Lukebakio sei "komplett unnötig" gewesen, erklärte Neuer, der gegen Hertha sein Comeback gab: "Das war ein ähnlicher Ball wie gegen Dortmund. Da hat ein wenig die Mannbindung gefehlt, obwohl wir in der Box numerisch überlegen waren. Wenn wir das wegverteidigen, kann das auch ein Zu-Null-Spiel werden."

Bayern-Noten: Choupo macht Lewy vergessen - zwei Spieler mau © imago images 1/16 Der FC Bayern hat sich mit 3:2 bei Hertha BSC durchgesetzt. Während sich einige deutsche Nationalspieler gut präsentierten, stach ein Angreifer heraus. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Gab sein Comeback nach rund zwei Monaten und durfte sich kurz nach Anpfiff gegen Lukébakio auszeichnen (4.). Starke Parade gegen Richter (29.). Wie immer aufmerksam. Bei beiden Gegentoren ohne Chance. Note: 3. © getty 3/16 NOUSSAIR MAZRAOUI: Stand bei eigenem Ballbesitz sehr weit vorne, interpretierte seine Rolle beinahe schon als rechter Flügel. Hatte aber nur wenig Einfluss. Lukebakio entwischte ihm ab und zu, beim 1:3 kam er gegen jenen zu spät (40.). Note: 3,5. © getty 4/16 BENJAMIN PAVARD: Durfte auf seiner favorisierten Position in der Innenverteidigung heran - und machte seine Sache gut. Aufmerksam gegen Herthas lauernden Doppelsturm. Minuspunkt: Zu ungestüm beim Foul, das zum Elfmeter führte (44.). Note: 3. © getty 5/16 DAYOT UPAMECANO: Selke biss sich an ihm die Zähne aus, mehrfach störte er den Stürmer entscheidend. Beim 1:3 nicht auf dem Posten (40.). Ansonsten sehr konsequent. Neben Kimmich der Aktivposten im Spielaufbau (103 Ballaktionen). Note: 2,5. © imago images 6/16 ALPHONSO DAVIES: Gleich mit zwei unnötigen Ballverlusten in der eigenen Hälfte, zu seinem Glück blieben diese unbestraft. Ließ Richter beim 1:3 zu viel Platz. Ansonsten oft hellwach in den Zweikämpfen, nach vorne wie gewohnt aktiv. Note: 4. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH: Spielte einige herausragende Pässe in die Spitze, aber auch mit ungewohnt vielen Ballverlusten (24). Hielt seine Position als defensiver Sechser dafür sehr diszipliniert und eroberte auch einige Bälle. Note: 2,5. © imago images 8/16 LEON GORETZKA: Schade, dass sein Traumpass auf Musiala nicht zu einem Tor führte (33.). Assist zum 2:0, weil sein abgefälschter Schuss bei Choupo-Moting landete. Enormer Offensivdrang. Auch bei der WM führt so kein Weg an ihm vorbei. Note: 2. © getty 9/16 SERGE GNABRY: Ließ sich in einigen Szenen auffällig tief fallen, um die Offensive anzukurbeln. Auch mit vielen guten Läufen in die Schnittstelle, seinen Flanken fehlte es aber häufig an Genauigkeit. Seine Vorlage beim 3:0 war mehr Zufall. Note: 3. © getty 10/16 JAMAL MUSIALA: Tat sich gegen die aggressive Hertha zu Beginn schwer, vollstreckte dann aber eiskalt zur Führung (12.). Nach der Pause deutlich verbessert. Bärenstarkes Solo vor dem vermeintlichen 4:2 (57.). Note: 2,5. © imago images 11/16 SADIO MANÉ: Bestätigte seine aufsteigende Form der letzten Wochen. Starke Aktion vor dem 1:0! Ballgewinn, schöner Lauf und perfekt getimte Vorlage auf Musiala. Scheiterte nur knapp an Christensen (24.). Note: 2. © getty 12/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Lange kaum im Spiel, bis er zweimal in zwei Minuten traf. Erst in bester Stürmer-Manier, beim zweiten mit viel Glück. Schaffte durch seine Präsenz Platz in der Spitze. Er macht Lewandowski mehr und mehr vergessen. Note: 1,5. © imago images 13/16 LUCAS HERNÁNDEZ: Kam für den angeschlagenen Davies in die Partie (64.) und stand somit erstmals seit Mitte September wieder auf dem Platz. Offensiv etwas passiver, defensiv jedoch stabil. Note: 3,5. © getty 14/16 KINGSLEY COMAN: Ersetzte Mané, um gegen die müde Hertha-Defensive nochmal für frischen Wind zu sorgen (64.). Die ganz großen Momente blieben aus. Von ihm hatte sich Nagelsmann sicher mehr erwartet. Note: 4. © imago images 15/16 LEROY SANÉ: Kehrte ebenfalls von seiner Verletzung zurück. Er wurde für Gnabry eingewechselt (75.). Blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images 16/16 MARCEL SABITZER: Ermöglichte Goretzka eine kleine Pause (78.) und erfüllte seine Aufgabe im zentralen Mittelfeld. Keine Bewertung.

FC Bayern: Sorgen um Alphonso Davies

Alphonso Davies hat sich beim Spiel in Berlin "mindestens einen Faserriss" zugezogen, wie Coach Nagelsmann erklärte: "Abwarten, was am Sonntag herauskommt."

FC Bayern, News: Frauen siegen souverän

Die Bayern-Frauen haben am Samstag am 7. Spieltag der Bundesliga souverän mit 3:0 beim SC Freiburg gewonnen. Lea Schüller (21.), Glodis Perla Viggosdottir (63.) und Sarah Zadrazil (70.) erzielten die Tore.

Die Münchnerinnen haben damit 16 Punkte auf dem Konto und belegen hinter dem VfL Wolfsburg (18 Zähler) Rang zwei.

FC Bayern: Die Spiele bis zur WM-Pause