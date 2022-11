DFB-Team - Jamal Musiala glaubt an WM-Titel: "Qualität ist vorhanden"

Mit hohen Zielen geht Jungstar Jamal Musiala in die WM in Katar. "Die Qualität ist vorhanden, um ein guter Anwärter auf den Titel zu sein. Wir gehen mit dem Mindset ins Turnier, den Pokal holen zu können", sagte der deutsche Nationalspieler des Rekordmeisters Bayern München im kicker-Interview.

Auf die Frage, ob der Titelgewinn realistisch sei, antwortete der 19-Jährige: "Ja! Man muss daran glauben, dass man gewinnt. Ich tue das." Er selbst möchte dazu beitragen, "der Mannschaft helfen, so viele Tore wie möglich schießen, Chancen kreieren und so spielen wie hier in München".

Ein besonderes Verhältnis pflegt Musiala zu Bundestrainer Hansi Flick, der ihn beim FC Bayern ins Profiteam holte: "Mit Hansi kann ich immer gut reden, ich sehe ihn auch als Mentor, der mir viele Sachen erzählen kann. Das hat mir am Anfang meines Durchbruchs bei Bayern geholfen. Ich fühle mich sehr wohl unter ihm."

Die Ansprüche an sich selbst sind hoch. "Ich tue mich schwer, nach einem Spiel zufrieden mit mir zu sein", sagte Musiala. Sein Ziel: "Ich will einer der besten Spieler der Welt sein."