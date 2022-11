FC Bayern, News und Gerüchte: Müller-Comeback verzögert sich wohl

Hannover 96 hat eine Entscheidung bei Bayern-Leihgabe Bright Arrey-Mbi getroffen. Ein Comeback von Thomas Müller verzögert sich offenbar weiter. Im Achtelfinale der Champions League gibt es für den FC Bayern nur wenige mögliche Gegner. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Hannover trifft Entscheidung bei FCB-Leihgabe

Hannover 96 will Bright Arrey-Mbi, Leihspieler des FC Bayern, auch über die Saison hinaus halten. Das bestätigte CEO Martin Kind der Neuen Presse. Beim 19-jährigen Verteidiger verfügen die 96er über eine Kaufoption, die bei rund 500.000 Euro liegen soll. "Wir wollen Bright haben", stellte Kind klar.

Nach einer Leihe zum 1. FC Köln spielt Arrey-Mbi seit Saisonbeginn für Hannover, nach Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft stand er in den vergangenen drei Partien bei den Profis über 90 Minuten auf dem Platz und zeigte starke Leistungen. In der Innenverteidigung gilt er als gesetzt.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025, dort kam der Juniorennationalspieler allerdings nur einmal bei den Profis zum Einsatz. Stattdessen stehen 34 Partien für die Amateure sowie 28 für die U19 in Bundesliga und Youth League auf seinem Konto.

© imago images Bright Akwo Arrey-Mbi spielt auf Leihbasis für Hannover 96.

FC Bayern, Gerücht: Müller-Comeback verzögert sich wohl

Thomas Müller ist auf seinem Weg zurück aufs Spielfeld immerhin wieder ins Lauftraining eingestiegen. Laut kicker ist eine zeitnahe Rückkehr in den Wettkampfbetrieb allerdings nicht möglich. Angepeilt sei demnach ein Comeback im letzten Bundesligaspiel vor der WM-Pause gegen Schalke 04, die beiden vorherigen Partien kämen zu früh.

Müller hatte zuletzt mit mehreren Blessuren zu kämpfen. Gegen Pilsen wurde er Mitte Oktober mit Rückenproblemen ausgewechselt, zusätzlich erkrankte er an Covid. Die größten Probleme bereite derzeit der Adduktorenmuskel, je nachdem, wie dieser reagiert, könne das Pensum gesteigert werden oder nicht. Bundestrainer Hansi Flick habe sich am vergangenen Samstag vor Ort über die Situation aufgeklärt und gehe fest davon aus, dass er zum Turnierauftakt am 23. November gegen Japan auf seinen Routinier zurückgreifen kann.

Besser sieht es bei Müllers Teamkollegen aus, die zuletzt fehlten: Manuel Neuer (Schulter) soll am Wochenende in Berlin wieder im Tor stehen, wenn es im Abschlusstraining keinen Rückschlag gibt. Gleiches gelte für Leroy Sané (Muskelfaserriss) und Lucas Hernandez (Muskelbündelriss). Letzterer fehlt seit Mitte September. Enger könnte es bei Matthijs de Ligt werden, der nach Oberschenkelproblemen noch individuell arbeitet.

FC Bayern, News: Gegen wen geht's im CL-Achtelfinale

Die Gruppenphase der Champions League ist abgeschlossen, die 16 Teilnehmer am Achtelfinale stehen fest. Der FC Bayern hat seine Gruppe bekanntlich mit der perfekten Ausbeute von 18 Punkten abgeschlossen und trifft in der kommenden Runde auf einen Gruppenzweiten. Doch dieser könnte es in sich haben.

Da Partien gegen deutsche Gegner sowie Inter Mailand, den Kontrahenten aus der Gruppenphase, nicht möglich sind, ist die Auswahl nicht mehr groß. Das Portal Eminga hat errechnet, dass der FC Liverpool der wahrscheinlichste Gegner ist. Dies liege daran, dass es auch bei den Reds Restriktionen bei der Ziehung gibt (englische Teams und die SSC Neapel fallen weg).

Die Gruppenphase auf Platz zwei haben neben Liverpool, Inter und den deutschen Teams (Frankfurt, BVB, Leipzig) außerdem Club Brügge, die AC Milan und PSG abgeschlossen. Alle weiteren Infos bekommt Ihr hier.

FCB-Zwischenzeugnisse: Ein Star wird nicht vermisst © Instagram 1/23 Mit einem 2:0 gegen Inter Mailand hat der FC Bayern eine perfekte CL-Gruppenphase abgeschlossen: sechs Siege, 18:2 Tore. SPOX hat alle Spieler mit Noten und Einzelkritiken in allen Pflichtspielen bewertet. Und wer war der Beste? Die Durchschnittsnoten. © getty 2/23 MANUEL NEUER: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,3 | Durfte in den ersten drei Gruppenspielen ran und kassierte kein Gegentor, wurde aber auch selten gefordert. Danach machte die Schulter nicht mehr mit. Wird in der K.o.-Runde noch wichtig sein. © imago images 3/23 SVEN ULREICH: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,2 | Beim ersten Auftritt gegen Pilsen noch wackelig, dabei gab es dann auch die beiden Gegentore. Gegen Barcelona und Inter dann aber ein sehr souveräner Neuer-Vertreter mit guten Paraden. © getty 4/23 MATTHIJS DE LIGT: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,5 | Famos, wie er Robert Lewandowski im Rückspiel gegen Barça abmeldete, auch im allerersten Spiel gegen Inter ein sicherer Rückhalt. Konnte im letzten Gruppenspiel geschont werden. © getty 5/23 LUCAS HERNÁNDEZ: 2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,3 | In seinen zwei Einsätzen zu Beginn der Gruppenphase nicht immer ganz stabil, machte aber per Kopf den Deckel gegen Barcelona drauf. Verletzte sich wenig später, wurde aber nicht vermisst. © imago images 6/23 DAYOT UPAMECANO: 6 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,6 | Im ersten Spiel gegen Inter von der Bank mit einem kleinen Wackler, danach gesetzt - und eine echte Bank in der Zentrale. Hat sich festgespielt, macht fast überhaupt keine Fehler mehr. © imago images 7/23 ALPHONSO DAVIES: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,9 | Als er in Pilsen mit einer Schädelprellung fehlte, gab es die Gegentore. Zufall? Zweimal stark gegen die gefährlichen Einzelkönner von Barça, aktuell nah dran an seiner absoluten Bestform. © getty 8/23 NOUSSAIR MAZRAOUI: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,7 | Schaute im ersten Spiel noch von der Bank zu, hat sich aber dann rechts hinten nahezu festgespielt. Mittlerweile die erhoffte Verstärkung im Spiel nach vorn. © getty 9/23 BENJAMIN PAVARD: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,6 | Dreimal über die volle Distanz, dreimal mit Kurzeinsätzen. Aber: Gleich viermal durfte er in der Innenverteidigung ran. Bewies gegen Barça und Inter jeweils seine Torgefährlichkeit. © imago images 10/23 JOSIP STANISIC: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,7 | Die sehr souveräne Gruppenphase bescherte ihm am Ende 241 Einsatzminuten - mehr als in der bisherigen Liga-Saison. Ein paar Schwächen beim 4:2 gegen Pilsen, ansonsten unauffällig. © getty 11/23 JOSHUA KIMMICH: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,3 | Fünfmal über die vollen 90 Minuten, auch im letzten Spiel gegen Inter - eine schlechte Leistung war nicht dabei. Auch seine Standards sind wieder eine Waffe (3 Assists). © getty 12/23 LEON GORETZKA: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,3 | Zwei Tore und 3 Vorlagen in 246 Minuten, wurde im letzten Spiel gegen Inter geschont. Die Knie-OP vom Sommer ist endgültig abgehakt, erinnert an den Goretzka von 2020. © getty 13/23 MARCEL SABITZER: 5 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Dreimal Startelf, dreimal eingewechselt. Gegen Barça im Hinspiel ein Totalausfall, ansonsten immer ordentlich bis gut. Sein Problem: Kimmich und Goretzka sind einfach noch besser. © getty 14/23 RYAN GRAVENBERCH: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,6 | Spielte in der Gruppenphase zweimal über die vollen 90 Minuten, konnte insgesamt keine Argumente sammeln, um das Trio vor ihm zu verdrängen. War aber auch kein Schwachpunkt im Team. © getty 15/23 PAUL WANNER: 1 benotetes Spiel, Note: 3,5 | Der 16-Jährige wurde gegen Pilsen und Inter eingewechselt, einmal als Linksverteidiger und einmal als offensiver Rechtsaußen. Zeigte gute Ansätze, aber auch seine jungen Jahre. Devise: Erfahrung sammeln. © getty 16/23 SERGE GNABRY: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,9 | Hatte seine Sternstunde im Rückspiel gegen Barça mit gleich drei Assists, glich so die schwache Leistung im Hinspiel aus. Seine Leistungskurve zeigte in den letzten Wochen steil nach oben. © getty 17/23 LEROY SANÉ: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 1,8 | Bester Mann der Gruppenphase! Vier Tore und zwei Vorlagen in vier Einsätzen, dann stoppte ihn ein Muskelfaserriss. Spielfreudig und torgefährlich wie zu seinen besten Zeiten, in dieser Form gesetzt. © imago images 18/23 JAMAL MUSIALA: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,8 | Spielte kein einziges Mal durch, fehlte aber auch nur einmal mit Corona. Fast immer überdurchschnittlich, sein Level ist mittlerweile einfach enorm hoch. 2 Assists - Tore dann in der K.o.-Runde? © getty 19/23 KINGSLEY COMAN: 3 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,8 | Ist er fit, ist er ein ständiger Gefahrenherd, ob in der Startelf oder von der Bank kommend. Ein Scorerpunkt in drei Einsätzen, da ist noch Luft nach oben. Die Konkurrenz ist größer geworden. © imago images 20/23 THOMAS MÜLLER: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,1 | Nicht gut als nominelle Spitze im Hinspiel gegen Barça, sonst der typische Müller. Große Akzente setzte er aber auch nur einmal gegen Pilsen. Auch er spürt die Konkurrenz im Nacken. © imago images 21/23 SADIO MANÉ: 6 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Sechsmal Startelf, viermal spielte er durch. Dreimal richtig gut (dabei drei Tore und eine Vorlage), dreimal richtig schwach - so kommt am Ende der klassische Durchschnitt raus. © getty 22/23 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: 4 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,5 | Der Dauer-Backup ist plötzlich unverzichtbar! Drei Tore in vier Einsätzen, nur einmal gegen Pilsen unauffällig. Derzeit klappt bei ihm gefühlt alles, siehe das Tor gegen Inter. © getty 23/23 MATHYS TEL: 2 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Vier Einsätze, so wurden es 121 Minuten Königsklasse. Noch kein Tor, insgesamt eher unauffällig. Seine Chancen in der Bundesliga nutzte er bisher noch etwas besser.

FC Bayern, News: Lukebakio heiß auf FCB-Heimspiel

Dodi Lukebakio von Hertha BSC freut sich auf das Heimspiel gegen Bayern München, für den Stürmer ist der Rekordmeister eine Art Lieblingsgegner. "Als Spieler misst man sich doch gern mit den Besten. Und die Bayern sind eines der besten Teams Europas", sagte Lukebakio im kicker-Interview: "Ich habe mit Düsseldorf und Hertha schon ein paar starke Spiele gegen sie gezeigt. Ich hoffe, dass am Samstag das nächste folgt."

Der beste Schütze des Hauptstadt-Klubs (5 Saisontore) hat in seiner Karriere bereits fünfmal gegen die Bayern getroffen - von allen aktiven Bundesliga-Profis traf nur Dortmunds Marco Reus mit acht Toren gegen die Münchner häufiger.

"Wir wissen, was uns erwartet, aber wir dürfen nicht aus Angst unsere Prinzipien verändern", sagte Lukebakio: "Du darfst deinen Mut nicht in der Kabine lassen. Klar wird es schwer. Aber wir haben einen klaren Plan. Den soll man auch am Samstag sehen - und Vollgas. Wir alle haben große Lust auf das Spiel."

Lukebakio macht sich nach den zuletzt starken Leistung im Verein auch noch Hoffnungen auf eine WM-Nominierung für Belgien. "Ich denke, dass ich in dieser Saison bei Hertha Werbung für mich gemacht habe", sagte der 25-Jährige: "Und im Länderspiel gegen die Niederlande habe ich fast getroffen. Aber ich weiß, dass Belgien viele gute Spieler hat." Sollte er bei der WM dabei sein, ginge für ihn "ein Kindheitstraum in Erfüllung".

