FC Bayern, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic kontert Kritik an Joshua Kimmich

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat klare Worte für die Kritiker von Joshua Kimmich. Matthias Sammer stört eine Sache beim FC Bayern gewaltig. Julian Nagelsmann gibt ein Update zu Manuel Neuer. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Salihamidzic kontert Kritik an Kimmich

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, hat sich vor Joshua Kimmich gestellt und diesen gegen zuletzt vorgebrachte Kritik verteidigt: "Die Jungs, die ihre Meinung sagen, sitzen nicht bei uns in den Besprechungen. Unsere Spieler im Mittelfeld haben Vorgaben, die der Trainer gibt. Wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Wir wissen, wie stark Jo ist", sagte der 45-Jährige der Sport Bild. "Es ist beeindruckend, wie er unser Spiel ordnet, dirigiert. Jo ist ein super Typ."

Damit bezog sich Salihamidzic auf Aussagen von unter anderem Philipp Lahm oder Sami Khedira, die Kimmich dazu aufforderten, mit einer höheren Positionstreue zu agieren und teilweise defensiver zu denken. Noch deutlicher wurde Markus Babbel, der sagte: "Kimmich turnt überall herum, nur nicht da, wo er spielen sollte." Laut Sport Bild waren diese Diskussionen auch Thema in der Bayern-Kabine, Julian Nagelsmann samt Trainerteam sollen Kimmich zu verstehen gegeben haben, nicht auf "Experten von der Couch" zu hören.

"Ob ihn die Worte gestört haben, müsste man ihn fragen. Insgesamt sind wir, was Kritik angeht, inzwischen ziemlich abgehärtet", sagte Kimmichs Nebenmann Leon Goretzka. "Jo kennt meine Stärken und Schwächen sehr gut, das gilt genauso umgekehrt. Das hilft sehr."

FCB-Noten: Choupo-Moting setzt Lauf fort - Offensiv-Star mit Rückschritt © getty 1/17 Der FC Bayern hat auch das letzte Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand gewonnen. Beim 2:0-Sieg der Münchner überzeugte einmal mehr Eric Maxim Choupo-Moting. Die Noten und Einzelkritiken aller FCB-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Erlebte einen über weite Strecken ruhigen Abend. War zur Stelle, wenn er gefordert wurde. Sicher bei hohen Bällen und mit dem Ball am Fuß. Stark in der Nachspielzeit gegen Dzeko. Note: 2,5. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Sehr starke Partie des Marokkaners. Machte auf seiner rechten Seite richtig Dampf und war an beinahe jeder gefährlichen Aktion der Münchner direkt beteiligt. Defensiv nur einmal unsicher, als er Gosens laufen ließ. Note: 1,5. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Führte die zweitmeisten Zweikämpfe auf Bayern-Seite (10) und gewann davon mehr als drei Viertel. Sorgte für das 1:0 der Münchner nach einem Eckball, als er sich gut gegen Martínez durchsetzte. Note: 2. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Defensiv ähnlich sicher wie Pavard (75 Prozent gewonnen Zweikämpfe), darüber hinaus aber auch mit einigen guten Bällen in die Spitze. Durfte zur Halbzeit dann in der Kabine bleiben. Note: 2,5. © imago images 6/17 JOSIP STANISIC: Die fehlende Spielpraxis merkte man ihm an. Hielt sich im Gegensatz zu Mazraoui offensiv weitestgehend zurück und konzentrierte sich auf seine Defensivaufgaben. Das machte er - in HZ zwei dann als Innenverteidiger – souverän. Note: 3,5. © imago images 7/17 MARCEL SABITZER: Wurde schon früh im Spiel mit einer Gelben Karte bedacht und musste sich im Anschluss im Zweikampf etwas zurückhalten. Probierte es einige Male aus der zweiten Reihe, in seinen Fernschüssen fehlte es aber an Präzision. Note: 3,5. © imago images 8/17 JOSHUA KIMMICH: Übernahm neben Sabitzer den etwas offensiveren Part der Doppel-6 und dirigierte das Angriffsspiel der Münchner. Schaltete nach Ballgewinn immer wieder schnell um. Vorbereiter zu Pavards 1:0-Treffer. Note: 2. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Sehr auffällig im Zusammenspiel mit Mazraoui. Verlor zwar die meisten Bälle aller Münchner Akteure, bewegte sich aber immer wieder gut zwischen den Ketten und brachte einige gefährliche Hereingaben in den Inter-16er. Note: 3. © imago images 10/17 RYAN GRAVENBERCH: Ersetzte Musiala auf der Position hinter Choupo-Moting. Hatte hier und da ein paar gute Aktionen, insgesamt merkte man aber seine fehlende Bindung zum Bayern-Spiel. Note: 4. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Nicht sein Spiel. Wurde von seinen Kollegen zwar einige Male schön freigespielt, machte daraus aber zu wenig. Gewann nur einen seiner zehn Zweikämpfe. Ein Rückschritt nach den zuletzt guten Leistungen. Note: 4,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Machte vorne viele Bälle fest und bediente dann immer wieder stark die schnellen Außen Mané und Coman. Setzte seine Torserie mit einem traumhaften Abschluss aus 20 Metern zum 2:0 fort. Note: 1,5. © getty 13/17 ALPHONSO DAVIES: Übernahm für Stanisic nach der Pause den Posten des Linksverteidigers und sorgte dort für deutlich mehr Offensivdrang als sein Vorgänger. Unter anderem Passgeber zu Choupo-Motings 2:0. Note: 2,5. © getty 14/17 JAMAL MUSIALA: Hauchte dem Offensivspiel der Münchner nach seiner Einwechslung noch einmal neues Leben ein. Hatte einige gute Ideen und hätte sogar noch selbst einen Treffer erzielen können. Note: 2,5. © imago images 15/17 SERGE GNABRY: Auch dem Nationalspieler merkte man nach seiner Einwechslung die Lust auf Fußball an. Lief jedem Ball hinterher, zog viele Sprints an, und war fast überall auf dem Platz zu finden. Blieb in seinen Aktionen aber glücklos. Note: 3,5. © imago images 16/17 MATHYS TEL: Wurde für die Schlussviertelstunde für Choupo-Moting eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images 17/17 PAUL WANNER: Durfte für die letzten Minuten Champions-League-Luft schnuppern. Keine Bewertung

FC Bayern, News: Sammer beklagt Bekanntwerden von Interna

Matthias Sammer hat in seiner Funktion als Prime-Experte beklagt, dass beim FC Bayern zu viele Interna an die Öffentlichkeit gelangen. "Das Einzige, was mich immer gewundert hat, ist, dass so viel rauskommt. Als Trainer ist das immer unangenehm", sagte der Ex-Profi- und -Trainer.

Dies könne vom eigentlichen Hauptthema, der sportlichen Leistung, ablenken, gehöre allerdings bei einem Verein wie dem FC Bayern auch irgendwie dazu. "Hier wird natürlich mit dem Presslufthammer gebohrt. Es wird versucht, gewisse Themen zu inszenieren. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das Problem größer gemacht wurde, als es wirklich war." Sein Tipp an Nagelsmann, da er "ja paar Jahre mehr auf dem Buckel habe: einfach ruhig bleiben."

Der angesprochene Nagelsmann wurde nicht nach seiner Meinung zum Thema gefragt und schmunzelte nur.

FC Bayern, News: Nagelsmann gibt Update zu Neuer

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat die Sorgen um einen WM-Einsatz von Torhüter Manuel Neuer zerstreut. "Alle können beruhigt ins Bett gehen", sagte Nagelsmann nach dem 2:0 gegen Inter Mailand zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League bei Prime Video: "Die Entwicklung der letzten Woche ist gut, er hat auch schon torwartspezifisch trainiert."

Neuers Comeback nach einer Schulterverletzung könnte unmittelbar bevorstehen. "Kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Bundesliga-Partie am Samstag bei Hertha BSC. "Aber das müssen wir von Tag zu Tag sehen."

FC Bayern: Mané-Handspiel sorgt für Wirbel

Ein Handspiel von Bayern-Star Sadio Mané im Strafraum blieb in der Anfangsphase im Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand trotz minutenlanger VAR-Überprüfung folgenlos. Während Ex-Schiedsrichter Wolfgang Stark von einer klaren Fehlentscheidung, sprach, sah Mané selbst es anders - und auch die Regelhüter nahmen ihn in Schutz.

FC Bayern, News: Pavard mit Alkohol am Steuer erwischt

Am Rande der Partie des FC Bayern gegen Inter Mailand hat Julian Nagelsmann bestätigt, das Benjamin Pavard vor einigen Wochen wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein abgeben musste. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Vorfall berichtet.

"Ich glaube, der Verein hat richtig reagiert. Er hat den Fehler eingesehen. Da muss man die Dinge, wenn sie passiert sind, irgendwann ruhen lassen. Wenn die nötige Strafe ausgesprochen wurde, dann ist das gut", sagte Nagelsmann nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand bei Prime Video.

