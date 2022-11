FC Bayern, News und Gerüchte: Thomas Müller und Manuel Neuer sprechen Klartext

Thomas Müller fordert die zeitnahe Eroberung der Tabellenspitze. Manuel Neuer ist für Hertha BSC und die WM bereit. Und: Die zweite Mannschaft der Münchner patzt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Müller mit Kampfansage

Nach wie vor belegt der FC Bayern in der Bundesliga lediglich Rang zwei hinter Union Berlin. Geht es nach Thomas Müller, wird sich dieser Zustand an den verbleibenden drei Spieltagen vor der WM-Pause ändern. "Unser Ziel ist es, noch vor der WM-Pause wieder Tabellenführer zu werden. Es ist wichtig für den Klub, dass wir das erste Kapitel der Saison positiv abschließen und an der Spitze der Liga stehen. Da gehören wir hin", schrieb Müller in seinem monatlichen Newsletter.

Zuletzt gewannen die Münchner sieben Pflichtspiele in Folge. "In den letzten Wochen hatten wir eine der besten Phasen seit langer Zeit. Die Ergebnisse waren gut, aber viel wichtiger, auch unsere Performance hat sich stetig weiterentwickelt", so der 33-Jährige, der sich derzeit mit Hüftproblemen herumplagt.

"Wir haben viele Chancen kreiert und sie effizient verwertet, leidenschaftlich verteidigt, wenige Tore kassiert und selbstbewusst unser eigenes Spiel durchgezogen", so Müller weiter: "Wir konnten das erreichen, worüber alle nach dem Abgang von Lewy gesprochen hatten. Wer schießt denn jetzt die ganzen Tore beim FC Bayern? Antwort: alle!"

Der Offensivspieler kam in der laufenden Saison in 15 Pflichtspielen zum Einsatz. Er erzielte dabei drei Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

FC Bayern, News: Müller reagiert auf Rücktritt von Piqué

Nach dem überraschenden Rücktritt von Barcelona-Star Gerard Piqué hat sich auch Müller zu Wort gemeldet. "Du warst immer ein harter Gegner und ein großartiger Sportsmann. Ein Champion und eine Legende unseres Spiels. Danke!" schrieb der gebürtige Weilheimer bei Twitter.

FC Bayern, News: Neuer meldet sich zu Wort

Manuel Neuer wird beim Spiel bei Hertha BSC (15.30 Uhr im LIVETICKER) in den Kasten der Münchner zurückkehren. "Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht, es war alles in Ordnung", sagte der Torhüter in einem am Freitagabend vom deutschen Rekordmeister veröffentlichten Video.

Der 36-Jährige musste zuletzt in sechs Partien aufgrund einer Schultereckgelenksprellung aussetzen. Auch mit Blick auf die WM in Katar gab Neuer Entwarnung: "Für die Weltmeisterschaft sieht es natürlich gut aus."

FC Bayern, News: Nur ein Punkt für zweite Mannschaft

Die Reserve des FC Bayern ist am Freitagabend in der viertklassigen Regionalliga Bayern nicht über ein 1:1 gegen den VfB Eichstätt hinausgekommen. Hyun-ju Lee (11.) brachte den FCB in Führung, Johannes Golla (44.) glich aus.

"Heute haben wir zwei Punkte verloren. Wir waren die bessere Mannschaft, aber am Ende müssen wir auch die Tore schießen", sagte Trainer Martín Demichelis anschließend.

Die Münchner gingen damit in der 20. Partie der Saison zum zwölften Mal nicht als Sieger vom Platz. Mit 29 Punkten belegt Bayern II Rang fünf.

FC Bayern, News: Vor. Aufstellung bei Hertha BSC

In Berlin muss Trainer Julian Nagelsmann auf Matthijs de Ligt (Knieprobleme), Thomas Müller (muskuläre Probleme) und Buona Sarr (Knie-Operation) verzichten.

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Tousart, Serdar - Lukebakio, Kanga, Richter

FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

FC Bayern: Die Spiele bis zur WM-Pause