FC Bayern: Manuel Neuer ließ sich dreimal wegen Hautkrebs operieren

Nationaltorhüter Manuel Neuer (36) musste sich bereits drei Mal wegen Hautkrebs operieren lassen. Auch deshalb hat der Kapitän von Rekordmeister Bayern München zusammen mit Tennisstar Angelique Kerber mit "Newkee" nun eine eigene Pflegeserie auf den Markt gebracht.

"Wir haben beide eine ganz persönliche Vorgeschichte, was Hautkrankheiten betrifft. Bei Angelique ist es eine sonnenbedingte Hyperpigmentierung und in meinen Fall Hautkrebs im Gesicht, an dem ich bereits drei Mal operiert werden musste", sagte Neuer in einer Pressemitteilung:

"Deshalb haben wir auch ganz besonders darauf geachtet, dass wir beim Thema Sonnenschutz keinerlei Kompromisse mehr eingehen: Weil ich ständig draußen trainiere und auch meine Freizeit gerne in der Natur verbringe."

Rund drei Wochen vor der WM in Katar steht Neuer nach einer Schulterverletzung offenbar kurz vor seinem Comeback. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann deutete zuletzt an, dass der Keeper womöglich am Wochenende in der Bundesliga bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) wieder spielen könnte. "Alle können beruhigt ins Bett gehen: Die Entwicklung der letzten Woche ist gut, er hat auch schon torwartspezifisch trainiert."