Die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München duellieren sich am heutigen Tag in der Bundesliga. Wo Ihr die Partie am 11. Bundesliga-Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spiels, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Nachdem beide Mannschaften unter der Woche im DFB-Pokal erfolgreich waren, steht für die TSG Hoffenheim und den FC Bayern München wieder der Bundesliga-Alltag auf den Programm. Wer kann das Topduell am Nachmittag heute für sich entscheiden?

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München bestreiten Ihre Partie am 11. Spieltag der Bundesliga am heutigen Samstag, den 22. Oktober. Der Anstoß der Partie ist für 15.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angesetzt.

Nach deutlichen Erfolgen über Viktoria Pilsen in der Champions League und den SC Freiburg in der Bundesliga, mühte sich der FC Bayern München unter der Woche im DFB-Pokal nur kurz gegen den FC Augsburg. Mit 5:2 konnte das Team von Julian Nagelsmann das Spiel schlussendlich gewinnen. Ganze 14 Tore erzielte der FC Bayern München in diesen drei vergangenen Pflichtspielen. Eine entscheidende Rolle in der Bayern-Offensive spielte dabei Eric Maxim Choupo-Moting, der aufgrund einiger Verletzungssorgen beim Rekordmeisters aktuell in der Sturmspitze gesetzt ist. Gelingt dem FC Bayern München mit ihm heute der vierten Pflichtspielerfolg in Serie?

© getty Eric Maxim Choupo-Moting spielt beim FC Bayern München aktuell eine wichtige Rolle.

Das sollte für den Rekordmeister allerdings kein einfaches Unterfangen werden. Die heutigen Gastgeber aus Hoffenheim spielen nämlich bislang eine starke Saison und befinden sich in der Tabelle aktuell nur zwei Zähler hinter dem FC Bayern München. Die vergangene Woche war für die TSG Hoffenheim ähnlich erfolgreich, wie für den FC Bayern München. Gleich zwei Mal mussten die Hoffenheim gegen Schalke 04 antreten. In der Bundesliga siegte das dem von André Breitenreiter gegen seinen Ex-Klub mit 3:0. Im DFB-Pokal wurde es unter der Woche noch deutlicher: Die TSG Hoffenheim fertigte Schalke vor heimischem Publikum mit 5:1 ab. Nun wartet jedoch mit dem FC Bayern München auf die TSG heute ein anderes Kaliber.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Baumgartner - Rutter, Dabbur

Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Baumgartner - Rutter, Dabbur FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Mané - Choupo-Moting

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München überträgt am heutigen Tag Sky exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr die Partie ab 15.15 Uhr live und vollumfänglich im Pay-TV verfolgen. Ab 15.30 Uhr kommentiert Kai Dittmann für Sky das Spiel.

Sky bietet heute wie gewohnt auch eine Samstag-Konferenz aller Bundesligaspiele am Nachmittag an. In der Konferenz könnt Ihr das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München ebenfalls erleben. Dieses zeigt Sky auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Der Pay-TV-Sender bietet Euch als Kunden darüber hinaus gleich zwei Möglichkeiten TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Den Livestream von Sky könnt Ihr mit der Sky-Go-App oder WOW verfolgen.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch am heutigen Tag das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München in einem ausführlichen Liveticker, sodass Ihr keine Szene des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

