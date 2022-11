FC Bayern im Datencheck: Krise überwunden? Die Unterschiede liegen im Detail

Der FC Bayern München hat seine Ergebniskrise längst hinter sich gelassen. In den vergangenen sechs Pflichtspielen gab es sechs Siege bei 20:4-Toren. Doch warum läuft es jetzt auch in der Bundesliga besser als in den fünf sieglosen Partien der bisherigen Saison? SPOX und GOAL machen den Datencheck.

Der FC Bayern München ist wieder in der Spur. 5:0 gegen die Überflieger des SC Freiburg, 6:2 gegen einen 1. FSV Mainz 05, der in der Tabelle weit oben steht und auch in der Champions League holen die Bayern weiterhin ausschließlich Siege.

Es scheint so, als hätte der Rekordmeister aus seiner Ergebniskrise vor einigen Wochen gelernt. Doch woraus genau eigentlich? Angesprochen auf das aktuelle System betonte Julian Nagelsmann nach dem 3:0 in Barcelona, dass man in dieser Saison "immer ähnlich gespielt" habe. Jetzt würden im Vergleich zu vorher lediglich die Ergebnisse stimmen. Kaum Veränderungen also, sagt der Trainer.

Joshua Kimmich äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Inter Mailand ähnlich. "Es ist kein Zufall, dass wir im Flow sind", sagte der Mittelfeldmann: "Natürlich haben davor die Ergebnisse nicht ganz gepasst, aber auch da war die Art und Weise nicht so schlecht - beziehungsweise ein Prozess in die richtige Richtung."

SPOX und GOAL schauen in die Opta-Daten von FBref: Gibt es einen Unterschied zu vorher? Dafür stellen wir die vier Unentschieden sowie die Niederlage beim FC Augsburg den letzten fünf Pflichtspielsiegen gegenüber. Wobei der Pokalsieg in Augsburg aus Mangel an Daten nicht mit einbezogen wird. Die Ergebnisse der verglichenen Spiele im Überblick:

Ergebniskrise: 1:1 gegen Gladbach, 1:1 bei Union, 2:2 gegen Stuttgart, 0:1 in Augsburg, 2:2 in Dortmund

1:1 gegen Gladbach, 1:1 bei Union, 2:2 gegen Stuttgart, 0:1 in Augsburg, 2:2 in Dortmund Fünf Siege: 4:2 in Pilsen, 5:0 gegen Freiburg, 2:0 bei Hoffenheim, 3:0 in Barcelona, 6:2 gegen Mainz

FC Bayern: Deutliche Unterschiede in der Offensive

Schon beim Blick auf die wichtigsten Offensivdaten fallen erste kleine Unterschiede auf. Während der Ergebniskrise hatten die Bayern deutlich mehr Ballbesitz und mehr eigene Abschlüsse. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Spielweise der Gegner offensiver ausgerichtet war als in den sieglosen Partien. Der FC Barcelona ragt mit 52 Prozent Ballbesitz gegen die Bayern heraus.

Trotzdem kamen die Münchner damals auf einen geringeren Expected-Goals-Wert (xG) als zuletzt. Ein Grund dafür war, dass man häufig aus schlechten Positionen den Torerfolg suchte. Im Schnitt schloss man aus zwei Metern mehr Distanz ab als jetzt.

FC Bayern: Leistungsdaten in der Offensive

Statistik pro 90 Minuten Ergebniskrise (fünf Spiele) Die letzten fünf Spiele Ballbesitz 68,2 % 61,6 % Abschlüsse 20,2 18 Durchschnittliche Distanz (in m) 16,9 14,8 Expected Goals 1,7 2,5 Tore 1,2 4

Dass die Bayern in den nicht erfolgreichen Partien nur 1,2 Tore pro 90 Minuten erzielten, lag also nicht nur am Pech und einer Formkrise, sondern auch daran, dass weniger hochwertige Chancen herausgespielt wurden. Und das, obwohl die Münchner damals deutlich mehr Ballkontakte im Angriffsdrittel hatten als jetzt - nämlich 271 im Vergleich zu 197 pro 90 Minuten.

Angesichts der nun besseren Ergebnisse könnte die Hypothese aufgestellt werden, dass die Bayern ihre Angriffe besser auswählen und sie Fortschritte damit gemacht haben, den Ball durch die eigenen Reihen in Abwehr und Mittelfeld laufen zu lassen. Auf der anderen Seite muss auch hier beachtet werden, dass mit Barça, Freiburg, Mainz und Hoffenheim vier Teams dabei waren, die den Rekordmeister defensiv mehr gefordert haben. Darüber hinaus waren einige Spiele früh entschieden, weshalb in der Offensive kein großes Risiko mehr nötig war.

FC Bayern: Leistungsdaten in Ballbesitz

Statistik pro 90 Minuten Ergebniskrise (fünf Spiele) Die letzten fünf Spiele Pässe 686 614 Vorwärtspässe 55 40 Genauigkeit 84,5 % 85,7 % Ballkontakte Angriffsdrittel 271 197 Ballkontakte Mittelfeld 374 317 Ballkontakte Abwehrdrittel 266 331

FC Bayern: Defensiv stabiler - aber auch mit mehr Spielglück

Defensiv mehr gefordert zu sein bedeutet unter anderem, weniger Ballbesitz zu haben - und das trifft auf diesen Vergleich zu. Bayern scheint in der Verteidigung dennoch etwas besser zu stehen. Nicht nur die Anzahl der Gegentore wurde fast halbiert, sondern auch die xG pro Schuss des Gegners sind weniger geworden - 0,09 im Vergleich zu 0,12.

Und das, obwohl die Distanz zum Tor für gegnerische Teams im Schnitt zwei Meter kürzer ist als während der Ergebniskrise. Die Positionen und auch die Abschlussarten sind dennoch weniger erfolgsversprechend. Bayern hat sich in der Abwehr also weiter stabilisiert. Allerdings haben sie damals auch deutlich mehr Gegentreffer kassiert, als anhand der Schussqualität erwartbar gewesen wäre. Insofern wurde die Krise vielerorts überbewertet.

FC Bayern: Leistungsdaten in der Defensive

Statistik pro 90 Minuten Ergebniskrise (fünf Spiele) Die letzten fünf Spiele Abschlüsse des Gegners 8 10 Durchschnittliche Distanz (in m) 17,2 15,3 Expected Goals against 1 0,9 Gegentore 1,4 0,8 Fehler die zum Schuss führen 0,8 0,6

Analog zum Offensivbereich muss festgestellt werden, dass das Spielglück eine Rolle spielt. Bayern hat damals nicht nur deutlich weniger Tore erzielt als erwartbar gewesen wäre, sondern auch erheblich mehr Gegentore verbucht - teilweise mit der ersten guten Chance des Gegners. Ein Stück weit beeinflusst das auch die Daten. Schließlich spielt ein Team mit einer 2:0-Führung anders als bei einem 0:1-Rückstand.

Während der Ergebniskrise kam das Team von Nagelsmann auf knapp 19 Flanken pro 90 Minuten. Jetzt sind es 13. Bayern musste damals in mehr Spielphasen ins Risiko gehen oder auch mal die Brechstange wählen, um in den Strafraum des Gegners zu gelangen. Dabei agierte man mitunter vielleicht zu hektisch. In der Vergleichsgruppe sind mehr Spiele dabei, die sie kontrolliert und mit einer komfortablen Führung im Rücken angehen konnten. Insofern sollte der Vergleich der Daten allein nicht überbewertet werden - sie geben aber Einblicke in eine spannende Entwicklung.