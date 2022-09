FC Bayern im Datencheck: Diese Spieler sollen Robert Lewandowski ersetzen

Am Dienstag trifft der FC Bayern München in der Champions League auf Robert Lewandowski und den FC Barcelona. Nach der jüngsten Ergebniskrise stellt sich in München weiterhin die Frage, wie gut das stürmerlose System ohne den polnischen Topstar funktionieren kann. SPOX und GOAL ziehen einen Statistik-Vergleich zwischen der vergangenen und der bisherigen Saison.

Auf drei furiose Siege, nach denen die Bundesliga-Saison von manchem schon wieder für beendet erklärt wurde, folgten drei Unentschieden des FC Bayern München. Wurde Trainer Julian Nagelsmann zu Beginn der Saison noch für die neue und dynamische Spielweise seines Teams gefeiert, so steht er jetzt abermals in der Kritik. Und auch intern soll es unruhig werden.

Hasan Salihamidzic bezeichnete die aktuelle Phase des 35-Jährigen als "Lernprozess" und stellte sich im Doppelpass von Sport1 voll und ganz hinter seinen Trainer. Chancenverwertung, Durchschlagskraft, Tore - den Bayern fehlt es derzeit an Offensivpower. Vor dem Duell mit dem FC Barcelona am Dienstag in der Champions League (21 Uhr im LIVETICKER) dominiert deshalb ein Thema: Die Rückkehr von Robert Lewandowski.

Der Pole war in den vergangenen Jahren die Lebensversicherung der Münchner. Seine Tore gilt es in dieser Saison zu ersetzen. Wie gut das gelingen kann, ließ der furiose Start in den ersten Pflichtspielen vermuten. Vor allem die Unentschieden gegen Union Berlin (1:1) und den VfB Stuttgart (2:2) entfachten aber neue Kritik am nun stürmerlosen Spiel des FC Bayern. Doch wie groß ist der Unterschied zur vergangenen Saison tatsächlich? SPOX und GOAL werfen via fbref.com einen Blick in die Daten von StatsBomb.

Müller der Schlechteste - ein großer Lichtblick! Die Bayern-Noten zum nächsten Patzer © imago 1/17 © getty 2/17 MANUEL NEUER: Den einen recht gefährlichen Ball der Stuttgarter, den er parieren musste, parierte er. Wirkte nicht immer arg zufrieden mit seinen Vorderleuten, was er ihnen auch einige Male mitteilte. Beim Elfmeter machtlos. Note: 3,5. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Biss sich ins Spiel. Während er zu Beginn noch Mathys Tel auf den Füßen stand und eher wild in der Gegend herumlief, traute er sich nach und nach mehr. Vorlage zum 2:1. Note: 3,5. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Diesmal über seine gesamte Spielzeit aufmerksam und ohne Fehl und Tadel. Deutlich häufiger am Ball als de Ligt. Note: 2,5. © getty 5/17 MATTHIJS DE LIGT: An sich souveräne und unauffällige Darbietung des Abwehrchefs. Aber richtig glänzen konnte er nicht. Verschuldete kurz vor Schluss den Elfmeter, als er Guirassy auf den Fuß stieg. Note: 4. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Ging immer wieder ins Dribbling, verhedderte sich dabei immer wieder. Defensiv recht aufmerksam, verschuldete aber mit das 1:1 Nach vorne nicht nur bei den Dribblings sehr bemüht. Die Vorlage zum 1:0 wertet die Note auf. Note: 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Weit entfernt von seiner Galaform in der Champions League am Mittwoch. Zweikampfquote ausbaubar, etwas zu viele Bälle verloren und Glück, dass bei Silas’ Tor auf Foul für ihn entschieden wurde. Note: 4. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Sehr engagiert bei seinem Startelf-Comeback nach Verletzungspause, wollte dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Das gelang ihm aber nur sehr begrenzt. In der ersten Stunde nicht viel öfter am Ball als beispielsweise Mathys Tel. Note: 4. © getty 9/17 MATHYS TEL: Klebte zu Beginn fast ein bisschen zu sehr auf dem rechten Flügel, um Borna Sosas Ausflüge zu unterbinden. Deutlich häufiger am Ball als die anderen Offensiven. Traf zum 1:0 und machte sich jüngsten Bundesliga-Torschützen der Bayern. Note: 2 © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Gewohnt viel unterwegs, ganz brauchbare Pressingmomente, aber die Rolle ganz vorne liegt ihm nur bedingt. Kein Torschuss, obwohl er statistisch dem Stuttgarter Tor meist am nächsten stand. Note: 4,5 © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Hatte viele Ballverluste. Dann wieder versuchte er, sich in drei Stuttgarter reinzuziehen und sie zu überspielen, was schon leicht arrogant wirkte. Verlor den Ball vor dem 1:1. Aber machte dann eben dieses schöne Tor zum 2:1. Note: 4. © getty 12/17 SERGE GNABRY: Ähnlich selten am Ball wie Thomas Müller. Vier Torschüsse zwar, aber richtig zwingend war nur eine - und die vergab er. Note: 4,5. © getty 13/17 JOSIP STANISIC: Kam für Mazraoui. War sofort im Spiel, forderte den Ball und bekam ihn auch oft. Note: 3,5. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam für Rekordtorschütze Tel, bemühte sich, das Ergebnis auf 3:1 zu stellen. Note: 3,5. © getty 15/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in der 68. Minute für Thomas Müller, schaffte einen Torschuss mehr als sein Vorgänger. Note: 3,5. © getty 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Kam in der Schlussphase für Gnabry. Ohne Bewertung. © getty 17/17 SADIO MANE: Kam in den letzten Minuten für Musiala. Ohne Bewertung.

FC Bayern: Daten zeigen Unterschiede in der Spielweise

Die Stichprobengröße ist bei erst sechs Bundesliga-Spieltagen sicher noch nicht groß genug, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Gleichzeitig ist sie ausreichend für einen ersten Eindruck. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich die Spielanlage insgesamt etwas verändert hat. Bayern hat im Schnitt 67,8 Prozent Ballbesitz im Vergleich zu den 64,8 Prozent der vergangenen Spielzeit. Auch die Passquote ist mit nun 87,9 Prozent höher als zuvor (86 %).

Dass die Münchner pro 90 Minuten knapp 20 weniger Pässe unter Druck spielen (78,8 zu 99,6) unterstreicht den Eindruck, dass das Ballbesitzspiel ruhiger geworden ist. Bayern will mehr Kontrolle haben und einen offenen Schlagabtausch möglichst verhindern. Dafür scheint das Team im Ballvortrag weniger Risiko einzugehen.

Inwiefern diese Veränderung mit dem Abgang von Lewandowski zusammenhängt, ist unklar. Interessant aber ist, dass die Bayern aktuell mehr Abschlüsse haben als im Vorjahr, die einzelnen Schüsse dafür aber weniger Qualität haben. Im Durchschnitt ist die Distanz zum Tor bei den Abschlüssen nämlich um einen Meter größer geworden - und auch der Expected-Goals-Wert pro Schuss ist gesunken.

FC Bayern München: Datenvergleich zur Vorsaison in der Bundesliga

Statistik pro 90 Minuten 2021/22 2022/23 Ballbesitz 64,8 67,8 % Passquote 86 % 87,9 % Anteil Flachpässe 75,3 % 77,4 % Ballkontakte gegnerischer Strafraum 41,1 42,2 Flanken 14,6 12,3 Schüsse 19,8 23,7 Durchschnittliche Schussdistanz 14,5 Meter 15,5 Meter Expected Goals 2,59 2,65 Expected Goals pro Schuss 0,13 0,11 Tore 2,9 3,1

FC Bayern: Weniger Flanken, mehr Kombinationen

Fast schon zwangsläufig schlagen die Bayern in dieser Saison auch weniger Flanken. 12,3 sind es pro 90 Minuten im Vergleich zu 14,6 im Vorjahr. Was sich mit Zahlen nicht nachweisen lässt, aber fast schon folgerichtig erscheint, ist, dass die Münchner dabei mehr Wert darauf legen, flache Flanken zu schlagen.

Ein gutes Beispiel dafür ist der 1:0-Führungstreffer von Mathys Tel gegen Stuttgart, als Alphonso Davies auf dem linken Flügel einen überlegten Pass in den Rückraum spielte. In der Statistik taucht diese Torvorlage als Flanke auf. Bayern hat an Kopfballstärke verloren, will dafür aber spielerisch nochmal zulegen.

Immerhin ist der Anteil an Flachpässen im Spiel des Rekordmeisters um rund zwei Prozent auf 77,4 Prozent angestiegen. Unter dem Strich stehen letztendlich aber ähnliche Zahlen. Das betrifft sowohl die Tore und die Expected Goals, als auch die Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Denn dort haben die Bayern in dieser Saison 42,2 pro Spiel im Vergleich zu 41,1 in der letzten Saison.

FC Bayern: Sadio Mané als neuer Robert Lewandowski?

Die Frage nach einem Ersatz für Lewandowski könnte dementsprechend also so beantwortet werden, wie sie bisher auch immer beantwortet wurde: Das Team muss sich die Aufgaben nun aufteilen. Doch die Daten zeigen eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Lewandowskis letzter Bayern-Saison und Sadio Mané.

Abschlüsse, Ballkontakte, Ziel eines Zuspiels, Kontakte im Angriffsdrittel und Strafraum, Pässe und selbst die Arbeit gegen den Ball - es gibt nach den ersten sechs Bundesliga-Partien große Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Angreifern.

FC Bayern München: Robert Lewandowski und Sadio Mané in der Bundesliga

Statistik pro 90 Minuten Lewandowski 2021/22 Mané 2022/23 Ballkontakte (im Angriffsdrittel) 36,7 (21,9) 36,4 (23,6) Ballkontakte gegnerischer Strafraum 8,35 8,22 Angespielt worden (erfolgreich) 45 (28,4) 44,7 (28,9) Pässe (erfolgreich) 23,5 (18) 22,9 (17,3) Pässe unter Druck 6,45 4,22 Pässe per Kopf 0,89 0,22 Schüsse 4,8 4,22 Durchschnittliche Schussdistanz 11,5 Meter 10,6 Meter Expected Goals 1 0,77 Expected Assists 0,17 0,07 Tore 1,07 0,67 Assists 0,09 0

Und tatsächlich wird Mané im System von Nagelsmann derzeit ähnlich eingebunden wie Lewandowski zuvor. Mit dem Unterschied, dass der Senegalese seltener mit hohen oder halbhohen Bällen angespielt wird.

Für die Bayern könnte das ein Problem sein. Denn Mané ist zumindest bisher bei weitem nicht in der Lage, in der wichtigsten Statistik mitzuhalten. 0,67 Tore und 0,77 Expected Goals pro 90 Minuten sind im Vergleich zu Lewandowskis 1,07 Treffern bei einem erwartbaren Tor deutlich schwächer.

Fremdelt Sadio Mané mit dem System des FC Bayern?

Im 4-2-2-2 der Anfangsphase der Saison schien der Neuzugang vom FC Liverpool besser zu funktionieren, weil er sich die Räume auf der Neunerposition mit Serge Gnabry aufteilen konnte. Seit dem Spiel gegen Union Berlin setzt Nagelsmann aber wieder auf ein 4-2-3-1, in dem Mané die Anbindung etwas verloren ging.

Es ist keine große Überraschung, dass er alleine nicht dazu in der Lage ist, Lewandowski zu ersetzen. Das lässt sich an einer Zahl besonders gut ablesen und erklären: 4,22 Pässe spielt Mané derzeit pro 90 Minuten unter Druck. Bei Lewandowski waren es 6,45. Der Pole konnte vor allem mit dem Rücken zum Tor immer wieder Bälle festmachen.

Das ist eine Qualität, die den Bayern aktuell fehlt. Ihr Offensivspiel hängt von hoher Geschwindigkeit und viel Präzision im Kombinationsspiel ab. Lewandowski konnte immer angespielt werden und er verschaffte den Mitspielern mit seiner Körperlichkeit und technischen Qualität die Zeit, um entsprechend nachzurücken. Womöglich ist es genau dieser Aspekt, der dem FC Bayern am meisten fehlt.

FC Bayern ohne Lewandowski: Wie hat sich Thomas Müllers Rolle verändert?

Eine große Frage zu Saisonbeginn war auch, wie sehr sich die Rolle von Thomas Müller verändern würde. Der Angreifer bildete mit Lewandowski ein kongeniales Duo - vielleicht sogar das beste Sturmduo der vergangenen Jahre überhaupt.

Es gibt auch beim 32-Jährigen einige Daten, die auf eine Anpassung seiner Rolle schließen lassen. So hat sich sein Expected-Goals-Wert bisher im Vergleich zur letzten Saison verdoppelt. Müller kommt häufiger zum Abschluss, obwohl er rund fünf Ballkontakte pro 90 Minuten weniger hat.

FC Bayern München: Thomas Müller ohne Robert Lewandowski

Statistik pro 90 Minuten 2021/22 2022/23 Ballkontakte (im Angriffsdrittel) 62,9 (31,8) 57,8 (34,7) Ballkontakte gegnerischer Strafraum 6,16 7,11 Pässe (erfolgreich) 53,2 (39,8) 48,2 (37,8) Flanken 2,71 1,56 Schüsse 1,94 2,44 Durchschnittliche Schussdistanz 11,5 Meter 10,6 Meter Expected Goals 0,35 0,67 Expected Assists 0,4 0,5 Tore 0,28 0,22 Assists 0,63 0,44

Dafür wird der Nationalspieler nun aber in Strafraumnähe stärker eingebunden. So hat er im Schnitt immerhin einen Ballkontakt mehr im gegnerischen Strafraum und drei mehr im Angriffsdrittel. Dass Müller nun etwas mehr zum Abschlussspieler geworden ist, bedeutet aber nicht, dass er automatisch weniger als Vorlagengeber eingesetzt wird. Die Expected Assists zeigen, dass er nach wie vor gefährliche Torschussvorlagen einbringt.

Ein mindestens kleines Problem gibt es zwar: Müller vergibt zu viele Chancen. Trotz der gestiegenen Anzahl an Abschlüssen, ist er mit 0,22 Toren pro 90 Minuten sogar etwas schwächer als in der Vorsaison.

Leroy Sané beispielsweise erzielt bisher aus 0,56 Expected Goals pro 90 Minuten 0,49 Tore. Er ist ein deutlich besserer Abschlussspieler als Müller, kommt aber viel zu selten aus guten Positionen dazu, das unter Beweis zu stellen. Mit 17 Metern Entfernung zum Tor hat der 26-Jährige durchschnittlich die größte Distanz aller Offensivspieler des FC Bayern zu bewältigen.

Trotz sieben Siegen: Warum Lewandowskis Bayern-Bilanz eher mau ist © getty 1/31 Robert Lewandowski kehrt nach acht Jahren beim FC Bayern München mit dem FC Barcelona zurück an seine alte Wirkungsstätte. Seine bisherigen Duelle mit dem Rekordmeister verliefen größtenteils positiv. © imago images 2/31 Doch ein großes Champions-League-Trauma bleibt. Außerdem konnte der Pole bisher in 14 Partien nur fünfmal treffen. Ein Rückblick auf seine bisherigen Spiele gegen die Bayern. © imago images 3/31 Bundesliga-Saison 10/11 - 7. Spieltag | 03. Oktober 2010 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 2:0 | Einsatzzeit: 14 Min. nach Einwechslung | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © getty 4/31 Lewandowski kam im Sommer 2010 nach Dortmund, musste sich dort aber erst noch zurechtfinden und hinter Lucas Barrios anstellen. Meist kam er von der Bank, einige Male auch als Zehner. Sein Status sollte sich aber bald ändern. © imago images 5/31 Bundesliga-Saison 10/11 - 24. Spieltag | 26. Februar 2011 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 1:3 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: (39.) © imago images 6/31 Die Partie war so etwas wie das Dortmunder Meisterstück auf dem Weg zur ersten Schale seit 2002. Der BVB war die bessere Mannschaft in der Allianz Arena und kam auch ohne Lewy-Tor zum ersten Sieg in München seit Oktober 1991. © imago images 7/31 Bundesliga-Saison 11/12 - 13. Spieltag | 19. November 2011 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 0:1 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 8/31 Eine Saison später folgte direkt der nächste Dreier gegen die Bayern, Mario Götze schoss das Tor des Tages für den amtierenden Meister. Lewandowski hatte Barrios längst verdrängt und war Dortmunds Stürmer Nummer eins. © imago images 9/31 Bundesliga-Saison 11/12 - 30. Spieltag | 11. April 2012 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 1:0 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: 1 (77. Min) | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 10/31 Drama pur war in dieser Partie kurz vor Saisonende angesagt! Lewandowski traf spät per Hacke, in der 86. Minute hielt Roman Weidenfeller einen Elfmeter von Arjen Robben. Durch den Sieg war dem BVB die zweite Meisterschaft in Folge kaum noch zu nehmen. © imago images 11/31 DFB-Pokal 11/12 - Finale | 12. Mai 2012 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 5:2 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: 3 Tore (45. Min., 58 Min., 81 Min.) | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 12/31 Eines der besten Spiele, das die Dortmunder je gemacht haben - mit einem überragenden Lewandowski, der drei Buden erzielte. Damit sicherte sich der BVB das erste Double der Vereinsgeschichte und Lewy den ersten von vier Pokalsiegen. © imago images 13/31 DFL-Supercup 12/13 - Finale | 12. August 2012 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 2:1 - | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: 1 (75 Min.) | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 14/31 Lewandowski erzielte zwar im dritten Spiel in Folge einen Treffer gegen die Münchner, doch der kam letztlich zu spät. Dortmund verschlief die Anfangsphase und lag nach elf Minuten bereits 0:2 zurück. © imago images 15/31 Bundesliga-Saison 12/13 - 15. Spieltag | 1. Dezember 2012 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 1:1 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 16/31 Nach den zuvor erfolgreichen Duellen gegen die Bayern gab es in der Saison nach dem Dortmunder Double diesmal nur ein Remis. Bayerns Führung durch Toni Kroos wurde kurz darauf von Mario Götze ausgeglichen. © imago images 17/31 DFB-Pokal 12/13 - Viertelfinale | 27. Februar 2013 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 1:0 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 18/31 Eine umkämpfte Partie zweier gleichwertiger Teams, doch die Bayern waren an diesem Tag einfach stärker und vor allem in der Defensive kaum zu überwinden. Lewandowski biss sich die Zähne aus und brachte eine enttäuschende Leistung. © imago images 19/31 Bundesliga-Saison 12/13 - 32. Spieltag | 04. Mai 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 1:1 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 20/31 In dieser Partie wurde Lewandowski zum BVB-Pechvogel. Nachdem der BVB durch Kevin Großkreutz in Führung ging und Mario Gomez für den FCB ausglich, hatte Lewy in Minute 60 den Sieg vom Punkt auf dem Fuß - doch Manuel Neuer hielt seinen Strafstoß. © imago images 21/31 Champions League 12/13 - Finale | 25. Mai 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 1:2 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 22/31 Das Spiel in Wembley wurde Lewandowskis langjähriges Trauma, denn er musste anschließend sieben lange Jahre auf den erstmaligen Gewinn der Königsklasse warten. Besonders bitter: Dortmund verlor durch ein spätes Robben-Tor in der 89. Minute. © imago images 23/31 DFL-Supercup 13/14 - Finale | 27. Juli 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 4:2 - | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 24/31 Die Revanche für das verlorene CL-Finale glückte dem BVB, wenngleich Lewandowski keinen Treffer erzielte und kein Tor vorbereitete. Erst vier Minuten vor Schluss entschied Marco Reus die Partie, nachdem zuvor zwischen Minute 54 und 64 vier Tore fielen. © imago images 25/31 Bundesliga-Saison 13/14 - 13. Spieltag | 23. November 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 0:3 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 26/31 Nach dem CL-Finale folgte in der Liga jedoch direkt die nächste Pleite. Dortmund war enorm ersatzgeschwächt und hatte bei der erstmaligen Rückkehr von Mario Götze keine Chance. Es war auch ausgerechnet Götze, der das 1:0 gegen seinen Ex-Klub erzielte. © imago images 27/31 Bundesliga-Saison 13/14 - 30. Spieltag | 12. April 2014 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 0:3 | Einsatzzeit: 28 Min. (Eingewechselt in der 62. Min.) | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 28/31 Lewandowskis Wechsel zum FCB stand bereits fest, ein paar Tage vorher gewann der BVB mit 2:0 gegen Real Madrid. 20 Punkte, aber nur einen Platz lagen die Teams auseinander. Lewy wurde geschont und kam rein, als es bereits 3:0 für den starken BVB stand. © imago images 29/31 DFB-Pokal 13/14 - Finale | 15. Mai 2014 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 0:2 n.V. | Einsatzzeit: 120 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 30/31 Ein Jahr nach dem CL-Finale die nächste bittere Niederlage. Mats Hummels erzielte nach Lewandowski-Vorlage nach 65 Minuten ein reguläres Tor, Dante klärte klar hinter der Linie. Doch es gab keinen VAR. In der Verlängerung schlugen die Bayern eiskalt zu. © getty 31/31 Lewys Bilanz gegen den FC Bayern in Zahlen: 14 Partien, sieben Siege, zwei Remis, fünf Niederlage, fünf erzielte Tore. Mittlerweile eine für seine Verhältnisse maue Quote, in elf der 14 Spiele blieb er torlos.

FC Bayern: Wie gravierend sind die Unterschiede?

Insgesamt zeigen die Daten also einige Unterschiede auf. Es lässt sich anhand der Zahlen gut erkennen, wohin die Reise ohne Robert Lewandowski gehen soll. Gleichzeitig steht Julian Nagelsmann vor einigen Problemen.

Die Qualität der einzelnen Abschlüsse hat abgenommen. Aufgefangen wird das durch mehr Quantität. Gerade bei den Unentschieden in der Bundesliga zeigte sich aber, dass das problematisch sein kann. Nagelsmann muss einen Weg finden, seine stärksten Abschlussspieler in gute Positionen zu bringen. Neben Sadio Mané und Serge Gnabry betrifft das auch Leroy Sané, der zu häufig sein Glück aus der Distanz versuchen muss.

Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass die Werte des FC Bayern darauf hindeuten, dass die Qualität stimmt. Die Unterschiede zum Vorjahr sind nicht gravierend. Dass die Spielweise sich etwas verändern würde, war absehbar. Damit das stürmerlose System von Nagelsmann funktioniert, bedarf es in den kommenden Wochen aber einiges an Feinschliff.