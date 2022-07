Kommentar: FC Bayern - Scheindiskussion stärkt Katar und die eigene Position

Der FC Bayern München hat einen Round Table organisiert, um über Katar zu diskutieren. Eingeladen waren viele Experten und auch Fans - viele Themen blieben allerdings ganz bewusst außen vor. Ein Kommentar zum Versuch, das Sponsoring schön zu färben.

Obwohl der FC Bayern auf dem Papier auch einige Experten eingeladen hatte, die Katar eigentlich aus vielerlei Blickwinkeln kritisch betrachten müssten, war das Fazit von Oliver Kahn recht positiv. Der Vorstandsvorsitzende blickte zurück auf die gut zwei Stunden, in denen die Argumente ausgetauscht worden sind und stellte fest, dass ihn diese Runde in seiner Feststellung bestätigt habe, dass ja eigentlich alles auf einem guten Weg sei. Und das an einem Tag, an dem im deutschen Bundestag deutlich kritischere Worte gewählt wurden.

"Mir ist diese Art der Transparenz in Zukunft sehr wichtig. Ich glaube, dass der Sport sehr viel bewegen kann", sagte der 53-Jährige: "Der Fußball, der uns hier heute zusammengebracht hat, kann immer nur ein Mosaikstein sein, aber ein sehr wichtiger. Seitdem der Fußball in Katar angekommen ist, bewegt sich einiges."

Diese Aussage ist sinnbildlich für den Versuch, die Zusammenarbeit mit Katar und das Sponsoring mit Qatar Airways zu beschönigen. Sie ist auch sinnbildlich für den Tenor, der in der Diskussionsrunde vorherrschend war. Kahn belegte seine Aussagen nicht mit Fakten, Zahlen oder konkreten Berichten von Organisationen, sondern sprach sie so daher, als wären sie einfach da.

"Schlimmer als der TSV!": Die emotionalsten JHV-Momente des FCB © getty 1/19 Der FC Bayern München lädt alljährlich im Herbst zur Jahreshauptversammlung. Vor der diesjährigen Zeremonie mit dem Reizthema Katar-Sponsoring blicken wir zurück auf die emotionalsten Momente der Vergangenheit. © getty 2/19 2005: Der Vertrag von Mittelfeldmotor Michael Ballack lief im darauffolgenden Sommer aus, der Klub strebte eigentlich eine Verlängerung für vier Jahre an. Weil Ballack aber zögerte und angeblich nebenbei mit anderen Klubs verhandelte, … © getty 3/19 … zogen die FCB-Bosse ihr Angebot zurück. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge verkündete: "Wir ziehen unser gesichertes und sehr gutes Angebot an Michael Ballack zurück. Ab sofort werden wir den Markt sondieren, um Alternativen zu schaffen." © getty 4/19 Die 1349 anwesenden Mitgliedern quittierten diese Entscheidung mit tosendem Applaus. Ballack wechselte im darauffolgenden Sommer ablösefrei zum FC Chelsea. Auch bei seinem Abschiedsspiel im Mai 2006 gab es Pfiffe. © getty 5/19 2007: Nachdem viele Fans die zu hohen Eintrittspreise und die miese Stimmung in der neuen Allianz Arena monierten, redete sich der damalige Manager Uli Hoeneß in Rage. "Das ist populistische Scheiße", sagte er unter anderem. © getty 6/19 "Für die Scheiß-Stimmung seid ihr verantwortlich, nicht wir", ergänzte Hoeneß: "Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Wir reißen uns für euch den Arsch auf. Dafür lassen wir uns nicht an die Wand stellen." © getty 7/19 2010: 2005 erfolgte bei der JHV der Bruch mit Ballack, fünf Jahre später warb Hoeneß für einen Verbleib von Bastian Schweinsteiger. "Ich sage dir, Bastian: Für uns alle ist es unglaublich wichtig, dass du bei Bayern München bleibst." © getty 8/19 Die Fans jubelten, Schweinsteiger lächelte im Publikum - und blieb schließlich bis 2016 beim FC Bayern. 2013 führte er seinen Klub zum Triple. © getty 9/19 2013: Nachdem Hoeneß wegen seiner Steuerdelikten angeklagt worden war, kündigte er bei der JHV 2013 eine außerordentlichen Mitgliederversammlung nach dem Urteilsspruch an. Diese folgte im Mai 2014. © getty 10/19 Hoeneß wurde im Amt des Präsidenten von Karl Hopfner abgelöst. Gleichzeitig kündigte er seine Rückkehr nach abgebüßter Haftstrafe an. © getty 11/19 Hoeneß rief: "Ich werde für meine Fehler gerade stehen und fast 35 Millionen Euro an den Staat zahlen. Und dann wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht!" © getty 12/19 2016: Nach seiner Zeit im Gefängnis sollte Hoeneß 2016 wieder zum Präsidenten gewählt werden. Der Mitglieder-Andrang war entsprechend groß - größer als die Räumlichkeiten im Veranstaltungsort Audi Dome. © getty 13/19 Vor den Toren spielten sich chaotische Szenen ab, weil vielen Mitgliedern kein Eintritt mehr gestattet wurde. Hoeneß und Noch-Präsident Karl Hopfner stellten sich den Fans und bekamen deren ganze Wut zu spüren. © getty 14/19 "Absagen"-Sprechchöre, Buh-Rufe und als Krönung: "Ihr seid schlimmer, als der TSV!" Letztlich wurden die Fans in einem Extra-Zelt untergebracht. Im Audi-Dome gab es Jubel für Hoeneß und eine Präsidentenwahl mit überwältigender Mehrheit. © imago images 15/19 2018: Zwei Jahre später schlug Hoeneß und seinen Mitstreitern Kritik und Ablehnung entgegen. Mitglied Johannes Bachmayr holte zur Generalabrechnung aus. "Wie stellt man sich einen Präsidenten eigentlich so vor?", fragte er. © getty 16/19 "Ich denke da so an den Typen Elder Statesman. Das Vorbild. Der Souverän, der über den Dingen steht. Einer, den man aufgrund seiner Lebenserfahrung und Weisheit stets um einen väterlichen Rat bitten will." © getty 17/19 Aber: "Schauen wir uns nur die letzten zwei Jahre mal an: Nachtreten, back to the roots, Schlaumeier, Scheißdreck, Umgang mit Ehrenspielführern, katastrophale Prozesse teilweise und Spezl-Wirtschaft." © getty 18/19 Hoeneß haben die harten Worte offenbar sehr geschmerzt. Sein langjähriger Weggefährte Edmund Stoiber berichtete davon, dass sie für Hoeneß gar ein "Schock" gewesen seien und Mitgrund für den Abschied 2019. © getty 19/19 2019: Ein Jahr nach den Anschuldigungen trat Hoeneß nämlich nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident an und gab zudem den Posten als Aufsichtsratschef ab. "Ich sage, das war's. Ich habe fertig. Danke!" Hoeneß weinte, die Halle jubelte.

WM in Katar: Gefühlte Wahrheit gegen Fakten

Vor allem aber impliziert er damit, dass all die Arbeit, die vor Ort schon weit vor dem vermeintlichen Engagement des FC Bayern oder des Fußballs geleistet wurde, erst durch diese Aufmerksamkeit funktioniere. Man könnte das Argument von Kahn auch umdrehen: Seit der Fußball in Katar angekommen ist, sind viele Menschen unnötig gestorben. Es geht nicht darum, den Fußball gegen Organisationen auszuspielen oder andersherum. Es gibt sicher auch Positivbeispiele einer solchen Synergie. Gleichwohl ist ein positiver Einfluss des Sports auf die Entwicklungen in Katar einfach nicht nachweisbar. Es bleibt eine gefühlte Wahrheit

Im August 2021 veröffentlichte Amnesty International einen Bericht, in welchem dem Tod zahlreicher Gastarbeiter in Katar nachgegangen wurde. Zwischen 2010 und 2019 starben demnach 15.021 Ausländer aller Altersgruppen. Die Zahlen variieren. Max Tunon (Internationale Arbeitsorganisation) sprach von 6.500 Toten. Im deutschen Bundestag bekräftigte Amnesty International zuletzt aber seine Vorwürfe. "Massive Menschenrechtsverletzungen" würden "in unmittelbarem Zusammenhang mit der WM" stehen. Rund 70 Prozent der Todesfälle würden nicht untersucht werden, Familien und Angehörige werden oft mit Fragen und Unklarheit zurückgelassen. Das erklärt auch unterschiedliche Zahlen.

In der Diskussionsrunde des FC Bayern hätte man beinahe den Eindruck gewinnen können, dass das alles gar nicht so schlimm sei. Es wurde argumentiert, als hätte die WM keinen direkten Bezug zu den Toten. Schließlich brauche Entwicklung Zeit und diese Zeit müsse man jedem Land zugestehen. Die WM, da waren sich fast alle einig, sei eine großartige Gelegenheit, diesen Prozess weiter anzustoßen.

Es ist richtig, dass diese Argumentation differenziert betrachtet werden muss. Es gibt Entwicklungen in den letzten Jahren, es gibt Fortschritte. Gleichzeitig berichten Organisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch zuletzt wieder häufiger darüber, dass ein Rückschritt drohe. Frauenrechte, LGBTQ+-Rechte, Menschenrechte insgesamt - die Human Rights Watch kritisiert nach wie vor, dass es kaum Fortschritte gebe. Frauen und LGBTQ+-Personen wären nach wie vor stark eingeschränkt oder gar in Gefahr.

Katar-Debatte: Ein fast gemütlicher Abend für Bayern

Hätten Michael Ott und Robin Feinauer nicht an der Diskussion teilgenommen, wäre das Fazit noch klarer gewesen: alles halb so wild. Es wäre ein gemütlicher Abend für alle ohne die ganz großen Kontroversen gewesen.

Die beiden Fans und Mitglieder warfen regelmäßig Kritikpunkte wie Menschenrechtsverletzungen, Terrorismusfinanzierung oder Korruption im Sport ein und begründeten ihre Standpunkte in den überwiegenden Fällen klug. So verwies Ott stets darauf, dass er seine Expertise nicht aus den Medien allein beziehe, sondern aus einem regelmäßigen Austausch mit Expertinnen und Experten aus Organisationen, der Politik oder eben Betroffenen.

Er argumentierte mit Zahlen, Zitaten und Fakten, widerlegte einige gefühlte Wahrheiten gekonnt. Beispielsweise als er die durchgesetzten Reformen mit aktuellen Geschehnissen in Katar wie inhaftierten kritischen Journalisten hinterfragte oder darauf verwies, dass Expertinnen und Experten den Mindestlohn als "Witz" bezeichnen, der die Arbeitenden nur noch mehr unter Druck setze.

FC Bayern grenzt Themen bewusst aus

Frauen oder Gastarbeiter kamen in der Runde des FC Bayern nicht zu Wort. Sie waren nicht eingeladen. Als der Club Nr. 12, der Dachverband der aktiven Fanszene des Rekordmeisters, Veranstaltungen zu Katar organisierte und jene zu Wort kommen ließ, die unter den Bedingungen vor Ort am meisten zu leiden haben, blieben Verantwortliche des FCB trotz Einladung aus fadenscheinigen Gründen abwesend. Es wäre schließlich kein Heimspiel gewesen.

Den sachlichen und fundierten Argumenten der beiden Fans stellten sich die Katar-Befürworter der Runde mit Whataboutism oder anderweitigen Ablenkungsmanövern entgegen. Hainer beispielsweise wich aus, indem er auf VW verwies, die Anteile an Katar verkauft haben.

Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel stellte die nicht zielführende Frage, wie wohl mit Mexiko umgegangen werden würde, wenn sie eine WM veranstalten würden und kam zu dem Fazit, dass man da nicht so kritisch wäre. Wem soll diese Argumentation helfen? Kurz darauf griff er die beiden Fans an, indem er ihnen vorwarf, die falschen Expertinnen und Experten konsultiert zu haben. Man müsse schon auch bereit sein, seinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen.

© imago images Oliver Kahn und Herbert Hainer hielten sich in der Debatte lange zurück und zogen am Ende ein positives Fazit.

Katar bekommt am runden Tisch eine Bühne

Es ist beinahe ironisch, dass Gabriel damit den Spieß umdreht. Denn mit der plausiblen Argumentation gegen Katar wollte sich niemand inhaltlich auseinandersetzen. Es schien eher so, als wären Gabriel und Co. aus Eigeninteresse nicht in der Lage, ihre Meinung zu hinterfragen.

Als Abdullah bin Mohammed Al-Thani anfing, die Vorwürfe als "eine Verschwörung" zu bezeichnen, wurde der eigentliche Charakter der Veranstaltung deutlich. Die WM-Vergabe sei weder korrupt gewesen, noch sei geklärt, was mit den Toten wirklich passiert sei. Auch das Thema Frauenrechte sei in Katar "kein Problem". Der Botschafter Katars nannte vermeintliche Zahlen und Fakten, um seine These zu stützen, allerdings bezog er sich auf keinerlei nachprüfbare Quellen. Recherche? Unmöglich.

Sie blieben dennoch unwidersprochen stehen. Auch weil der Mediator es den beiden Fans nicht erlaubte, direkt Stellung zu beziehen. Stattdessen nahm er die nicht belegbaren Argumente des Botschafters selbst auf, um einen eigenen positiven Standpunkt gegenüber Katar zu beziehen. Plötzlich wurden die Argumente Teil der Diskussion, als wären sie Fakt. Es war eine beinahe tragische Wendung, dass dem Narrativ des Botschafters unter dem Deckmantel der Meinungsoffenheit eine derart große Bühne geboten wurde.

FC Bayern macht sich angreifbar

Der FC Bayern macht sich mit diesem runden Tisch angreifbar. Das ist ein Schritt, der durchaus anzuerkennen ist. Denn wirklich notwendig wäre er aus der Sicht des Klubs nicht gewesen. Die Eskalation rund um die letzte Jahreshauptversammlung konnte schnell wieder eingefangen werden. Das berühmte Aussitzen und Warten, bis der Brand wieder gelöscht ist, hat fast immer funktioniert.

Deshalb ist es positiv anzumerken, dass diesmal bewusst ein anderer Weg eingeschlagen wurde, einer in Richtung der Fans. Zugleich wurde aber alles dafür getan, um die eigene Position zu stärken. Es wurden überwiegend Gäste eingeladen, die Katar entweder überhaupt nicht oder gerade so kritisch sehen, dass es für den FC Bayern noch akzeptabel ist. Damit wurden viele Themen automatisch ausgeblendet und es wurde vor allem den beiden Fans erschwert, alle kritischen Themenfelder ausreichend zu bespielen.

Am runden Tisch wurde darüber hinaus eine falsche Balance an Fakten zugelassen, die suggeriert, dass die Kritik von Ott und Feinauer eine extreme Position sei. Dabei geht es ihnen nicht um radikale Schritte. Es geht ihnen um das Sponsoring und die einseitige Werbebotschaft, die präsentiert wird. Beziehungen zu Katar, solange sie unabhängig sind, standen nie zur Debatte.

WM-Stadien in Katar: Prunk auf Kosten von Menschenrechten © getty 1/31 Die Winter-WM 2022 beginnt am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor. Das Finale wird am 18. Dezember stattfinden. SPOX zeigt alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022. © getty 2/31 © Google Maps 3/31 Zur besseren Verdeutlichung der Distanzen hier alle acht Stadien in Katar: Der Wüstenstaat ist etwa so groß wie Hessen. Das nördlichste Stadion ist vom südlichsten mit dem Auto 67 Kilometer entfernt. Ob das alles Sinn ergibt? Hm ... © www.sc.qa 4/31 Al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten. Danach wird die Arena auf 32.000 Sitze zurückgebaut. © www.sc.qa 5/31 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © getty 6/31 Das Stadium ist nach langer Bauzeit fertiggestellt. Am 21. November soll hier um 21 Uhr das Eröffnungsspiel stattfinden. Die Kosten sollen sich auf über 700 Millionen Euro belaufen haben. © qatar2022.qa 7/31 Während sich im inneren des Stadions Hotelsuiten und Logen befinden, wurde außerhalb eine künstliche "Wohlfühlatmosphäre" mit Einkaufszentrum, Kamel-Renebahn und sogar einem See geschaffen. © www.sc.qa 8/31 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 9/31 Schon 2003 stand das ursprüngliche Stadion. Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © getty 10/31 Am 18. Dezember 2020 wurde das Stadion feierlich eröffnet. Hier sollen an der WM 2022 Spiele bis einschließlich einem Viertelfinale stattfinden. Nach der WM wird das Stadion auf 20.000 Plätze zurückgebaut. © getty 11/31 Das Stadion war zudem Austragungsort der Klub-WM in diesem Jahr. Die Bayern gewannen dort ihre Partie gegen Al Ahly SC. © www.sc.qa 12/31 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen, erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 13/31 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © qatar2022.qa 14/31 Die Fertigstellung wurde im September 2021 gemeldet. Einen Fußballklub, der das Stadion nach 2022 nutzen wird, gibt es bislang noch nicht. Dafür soll die Arena 40 Prozent sparsamer im Wasserverbrauch als bisherige Stadien sein. © getty 15/31 Das Stadion wurde mit dem Endspiel des Emir of Qatar Cup 2021 zwischen dem al-Sadd Sport Club und dem al-Rayyan SC eröffnet. Al-Sadd siegte nach Elfmeterschießen. Das ist hier bei der WM nur zweimal (jeweils ein Achtel- und Viertelfinale) möglich. © www.sc.qa 16/31 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Die futuristische Arena (auch Al Janoub Stadium genannt) spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 17/31 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen und gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © qatar2022.qa 18/31 Das Stadion wurde bereits 2019 eingeweiht. Nach der Weltmeisterschaft wird hier al-Wakrah SC kicken. Mit "nur" knapp 600 Millionen Euro war dieser Neubau etwas billiger. © www.sc.qa 19/31 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. So befindet sich auch ein Golfplatz in unmittelbarer Nähe. © getty 20/31 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. Da die die Seiten des Stadions das Innere effizient umschließen, soll das Kühlsystem eine ausreichende Wirkung entfalten können. © qatar2022.qa 21/31 Am 15. Juni 2020 wurde das Stadion fertiggestellt. Bereits 2019 sollte hier die Klub-WM ausgetragen werden, doch man wurde nicht rechtzeitig fertig. © qatar2022.qr 22/31 Das Stadion soll in Zukunft die Spielstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft werden. © www.sc.qa 23/31 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. Es steht seit 1976. © getty 24/31 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 25/31 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 26/31 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © qatar2022.qa 27/31 Rund ein Jahr vor dem WM-Finale, das hier stattfinden soll, ist das Stadion noch lange nicht fertig (hier ein Foto vom Februar 2020). Nach der WM soll hier nicht mehr unbedingt Fußball gespielt werden ... © www.sc.qa 28/31 Die Spielstätte soll als gemeinnützige Einrichtung für Schulen und Geschäfte dienen. So sollen etwas ein Grossteil der Sitzplätze für verschiedene Sportprojekte eingesetzt werden. Hier ein Bild von April 2021. © www.sc.qa 29/31 Stadium 974 in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. Deshalb wird es auch Doha Port Stadium genannt. © www.sc.qa 30/31 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Nach der WM soll das Stadion wieder abgebaut werden. Alle Elemente sollen im Anschluss wiederverwendet werden können. Auf dem Gelände soll anschließend eine von Pflanzen übersäte Uferpromenade entstehen. © getty 31/31 Das erste vollständig demontierbare WM-Stadion wurde am 30. November eröffnet. Die 974 steht übrigens für die internationale Telefonvorwahlnummer von Katar.

FC Bayern erreicht sein (Zwischen-)Ziel

Dialog, da sind sich alle Teilnehmer am Tisch einig gewesen, wird auch in der Zukunft entscheidend sein. Wenn der Dialog letztendlich aber nur ein Werkzeug des Klubs ist, um die Geschäfte rechtfertigen zu können, ist es kein Dialog, sondern Marketing.

Kahns Andeutung, dass ja eigentlich alles auf einem ganz guten Weg sei und er sich bestätigt sehe, untermauert das. Bei allen Teilnehmern bedankte er sich für ihre Expertise. Ott und Feinauer bekamen Dank dafür, dass sie trotz unterschiedlicher Meinung respektvoll aufgetreten wären.

Besser kann man eine Veranstaltung nicht umschreiben, die in letzter Konsequenz die Position des FC Bayern gestärkt hat - an einem Tag, an dem Katars Position im deutschen Bundestag erheblich geschwächt wurde. Den Münchnern kann man dazu nur gratulieren - wenn man es mit Menschenrechten nicht so eng sieht.